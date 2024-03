Tok utfordringa på strak arm: – Ja takk, med glede!

Når kommunen og sjukehuset går sammen om et lavterskeltilbud til ungdom, blir det åpningsfest til musikksporet fra et ungdomsband fra Re.

Benedicte Brudvik (19) og Marit Holtung (17) er vokalister i Studio 7, et band som mange i bygda vår har vært så heldige å få låne øre til på konserter rundt om i Re:

De har spilt på Nyttårskonsertene på Kulturhuset Elverhøy – der de først fant sammen og der de også øver, de har varma opp på konserter på utesteder og lokaler.

To egne låter

Og nå har bandet skrivi sin andre egenkomponerte sang. Den første var «Sene kvelder», som handler om sommer på Revetal, bade på Langevann, henge med venner, ha det gøy – være ungdom i Re.

Den andre, og helt ferske, heter «Om du trenger noen», og den er skrivi til Ung Arena+ – et samarbeid mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold.

Åpning av Ung arena+ blir tirsdag 5. mars 2024, der ungdommen sjøl skal klippe snora.

Små og store utfordringer

Her skal kommune og sjukehus jobbe sammen for å bedre ungdommers psykiske helse. Tjenesten er gratis og holder åpent fra sein formiddag til tidlig kveld fem dager i uka.

Ungdom er velkommen til å ta opp det de har på hjertet – små og store spørsmål om livet og livets utfordringer, heter det i kommunens presentasjon av prosjektet.

I Ung Arena+ samles fagfolk fra flere offentlige tjenester og frivillige for å kunne gi rask og samtidig hjelp til de ungdommene som trenger det.

Åpningsfest med kultur fra Re

Ung Arena+ er utviklet i nært samarbeid med ungdom og ungdommen skal også ha en sterk posisjon i den videre driften og utviklinga, heter det.

Tirsdag er det åpningsfest, med offisiell åpning klokka 15.45, med ordfører, kommunedirektør og administrerende direktør ved SIV på plass.

Det blir musikalske innslag og åpent hus utover tirsdagskvelden. Onsdag 6. mars blir første ordinære åpningsdag.

To eller tre timers arbeid

Ung arena+ blir promotert ved hjelp av sangen til Studio 7, og på reklamefilmen i sosiale medier danser også Kasper Kalleberg i Quintus crew – så Re-ungdommen er godt synlig.

Sangen «Om du trenger noen» er skrivi av hele bandet i samarbeid – det er jaggu ikke verst, med sju stykker som skal bli enige.

– Vi brukte vel to eller tre timer på å lage den, forteller Benedicte til ReAvisa.

Spille i band er noe helt eget

– Det var virkelig morsomt, spesielt å se hvor bra den ble, forteller hun stolt på vegne av bandet sitt. Låta ble spilt inn i studioet til Pål Johnsen, og for flere var dette deres første skikkelige studio-erfaring.

– Vi må skryte av det, altså, det var en stor opplevelse og skikkelig gøy å være i studio. Vi så sangen ta form. Det var stort.

Å spille i band er noe helt eget, forteller Benedicte. Studio 7 har holdt på ett par år nå.

– Vi krangler aldri

– Vi trives så godt sammen. Vi er sju stykker som liker masse forskjellig musikk, så det er morsomt å se hvordan vi drar hverandre i forskjellige musikalske retninger.

– Jeg må si jeg er imponert over hvordan dere klarer å sy sammen en hel låt, en så stor gjeng – det var mange veivalg underveis som kunne skapt splid i gruppa?

– Vi enes tilslutt, men tør å være uenige. Men vi krangler aldri. Vi har en elimineringsmetode i bånn, der alternativet med minst oppslutning ryker, ett etter ett.

Kan blir noe veldig fint

Om Ung arena+ mener Benedicte at det er et godt initiativ. Sindre Gade Johnsen på Kulturhuset Elverhøy har fortalt litt om det, de har fått brosjyre og info på skolen, og Benedicte sitter i ungdomsrådet der de har behandla saker om dette.

– Så jeg kjenner til det, og jeg tror ungdommer flest har fått det med seg. Og jeg tror det kan bety ganske mye, også for ungdom på bygda.

– Det er et lavterskeltilbud, og enda viktigere: Det er gratis. Jeg tror dette kan bli noe veldig, veldig fint.

Ingen trenger å være aleine

I snekringa av låta «Om du trenger noen» tok Studio 7 utgangspunkt i det Ung arena+ står for: – Vi brukte mye av deres motto, som rett og slett er at ungdom har noen å snakke med.

– Ikke være redd for å spørre, ikke tenke at du er helt aleine. Det er mange som synes de er det, men det er man ikke.

Å lage enda en knallgod låt var null problem for ungdomsbandet fra bygda vår.

Møtes hver uke i øvingskjeller’n

– Vi fikk oss et lite sjokk over bare det å bli spurt, forteller Benedicte. – At noen i kommunen kommer og spør oss, her i øvingskjeller’n på Elverhøy, om å lage en sang for dem.

Men utfordringa ble tatt på strak arm og med et stort smil. – Vi sa «ja takk, med glede!»

Bandet møtes så å si hver onsdag for å øve og være kreative sammen, på Elverhøy.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.