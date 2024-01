Nydelig Nyttårskonsert – se alle ReAvisa-bildene

Verden stoppa opp et lite øyeblikk, da Nora og Lovise sang så himmelsk vakkert om at himmelen faller ned.

Nyttårskonsertene i regi av Kulturhuset Elverhøy har vært arrangert siden 2015, og før det var det Nyttårskonserter i regi av ungdomslaget. Her har mange fått prøve seg på scenen på det godt over hundre år gamle forsamlingslokalet i bygda vår.

Disse scenene, på lokalene rundt omkring, er ett av fundamentene for Re som kultursted. En av de mange som fikk prøve å stå på scenen foran en fullsatt sal fra ung alder, er Nora Bøhle Sviland (16).

– Det gjør oss tøffere

Sjøl husker ikke Nora helt hvor gammel hun var første gangen hun sto på scenen, men at hun var halvparten så gammel og halvparten så høy, det tror hun nok, med en god latter. At det er en fin og viktig erfaring, er det liten tvil om:

– Sang og musikk er kjempegøy å drive med. Sjøl om jeg er ganske så nervøs, men det har nok gjort meg tøffere, det at jeg har gjort det mange ganger før.

På årets Nyttårskonsert sto Nora på scenen sammen med Lovise Horn (16). Det ble en drømme-duo som sendt fra himmelen.

Musikalsk meditasjon

Begge Re-jentene går på Re VGS og henger sammen på fritida, enten det er for å synge eller finne på noe annet. De var på konsert i Sandefjord med skolen da de hørte sangen «Når himmelen faller ned» av Anne Grete Preus.

– Det er en superfin sang! Så vi ville prøve å synge den sjøl, og det synes vi funka bra, forteller jentene. En solid underdrivelse, for det funka ikke bare bra.

De rundt fire minuttene ble en musikalsk meditasjon for de rundt 200 frammøtte på Nyttårskonserten.

Imponerende fra A til Å

Nummer etter nummer imponerte, der publikum ble rivi med fra start til slutt. Gitargutta fra bygda Mikkel og Otto junior spilte så trommehinnene rumla og gåsehuden stritta.

Det er skikkelig fett å se at bygda fortsetter å fostre fram band – flere øver på Elverhøy, der de planlegger en lokal «battle of the bands» seinere i år.

Og de mer etablerte artistene fra bygda imponerer som alltid. Det er ganske utrolig at et så lite sted som Re kan fostre fram talenter på talenter.

Maja og Hillevi var først ut

Men som alltid er det de yngste som imponerer aller mest. Som Maja Larssen Østlie (10) og Hillevi Maria Vettestad Olsen (10). De var først ut på scenen og satte standarden med vakker sang i deres første opptreden på Nyttårskonserten.

De har syngi sammen før, blant annet på talentkvelder på Revetal gamle stasjon og på låven under Rockstream-festivalen. – Det er første gang her, men det var kjempegøy! Vi var supernervøse, men det gikk greit.

– Vi har øvd masse sammen på skolen, forteller jentene. Backstage er det hektisk aktivitet, stor spenning, – og mye moro, forteller 10-åringene til lokalavisa.

Kulturhuset Elverhøy-hyllest

De var blant de yngste på scenen denne kvelden, der aldersspennet var fra barn til godt voksne i besteforelder-generasjonen – den eldre garde viste fram swingdans slik det skal danses.

Kulturhuset Elverhøy har fra og med denne uka swing-kurs på Elverhøy for ungdom, der planen er at det skal munne ut i en dansefest for ungdom i løpet av våren.

Festkvelden på kulturhuset ble avslutta med allsang på melodien til «We are the champions», med en tekst som hyller Kulturhuset Elverhøy.

– Imponert – og rørt!

Teksten er skrivi av kultur-ildsjelen Knut Høydal, som var forsanger på den store finalen, som involverte alle som hadde stått på scenen i løpet av kvelden pluss hele salen.

– Jeg er imponert – og rørt!, forteller ordfører Frank Pedersen, som tok ordet til slutt.

Han hadde med seg en gavesjekk fra Tønsberg kommune på 2.500 kroner.

Arena for store opplevelser

– Et økonomisk bidrag fra kommunen, forteller ordfører-Frank. – Vi setter pris på alt det dere gjør, og alt det Kulturhuset Elverhøy betyr for ungdommen.

– Dette huset, hvordan de blir møtt her, og hvordan de får utfordringer – som det å stå på scenen foran en full sal. Det er så bra!

Kulturhuset Elverhøy er fortsatt en arena for store opplevelser, for de i salen – og de på scenen.

