Viktig vekst for videre drift: «Flott LOKALavis!»

Bygdefolket bidrar mer enn noen gang, og det sørger for at denne lokalavisa lever videre.

ReAvisa har alltid vært annonse- og folkefinansiert. Å lese avisa er gratis, enten du leser den på nett eller papir. Og sånn fortsetter vi, så lenge det lar seg gjøre.

Alt tyder på at det kan tusle og gå på dette viset, en god stund til. Så vi kan fortsette å skrive saker som lyser opp og opplyser – her kan du se hva som engasjerte mest i året som gikk.

Stadig mer folkefinansiering

Det viktigste er fortsatt annonseinntekter, uten tvil. Også annonseinntektene øker fra 2022 til 2023. Det lokale næringslivet, organisasjonslivet, med mer, bruker lokalavisa. Men også folkefinansiering er del av grunnlaget for å drive ReAvisa videre i 2024:

Bidraget fra bygdefolket i året som gikk tilsvarer det vi sitter igjen med fra ei kvartside i samtlige aviser gjennom året. Det tilsvarer en grei annonsepakke, med andre ord.

Vil du vippse et bidrag, er ReAvisa-vippsen 54 02 82. Mange velger å vippse med en melding, og det varmer vel så mye som pengebeløpet i seg sjøl.

«Vi liker avisa vår, ja»

Her er noen av tilbakemeldingene fra året som nå snart er over: «Takk for fin avis», hilser en leser som vippser nøyaktig det samme beløpet som abonnement for TB koster hver gang regninga kommer der ifra.

«Et lite tilskudd til ei koselig avis», skriver en av mange lesere som setter stor pris på papiravisa, som kan hentes fra avishyller i Re og omegn. «Takk for ei god og nær avis», hilser en annen trofast leser.

«Vi liker avisa vår, ja», er en annen hilsen sammen med et vipps-bidrag.

«Flott LOKALavis»

En gjenganger, i forskjellige former: «ReAvisa er kjempeviktig!», skriver en leser som skryter av en konkret sak. Flere gir uttrykk for at ReAvisa er enda viktigere nå enn noen gang.

«Dere gjør en viktig jobb!», skriver en svært engasjert lokalavis-leser. «Flott LOKALavis!», skriver en annen som vippser fast et beløp til ReAvisa. Vi takker og bukker.

Og planen for 2024? Den er veldig lik planen for alle de foregående åra, i det ReAvisa går inn i sin 17. årgang. Men noe nytt og spennende vil dukke opp, som alltid.

Tips til en god sak? Tips@ReAvisa.no.

