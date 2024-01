Bjørn og Morten har fått flere nye fornøyde kunder fra fjern og nær: – Ei ekstra trivelig romjul på jobb, ja

En kunde hadde med seg en stor Twist-pose til alle i butikken. En annen en bukett med roser.

Det har vel aldri vært så mye føss rundt den lokale jernvarehandelen, som Jernia Revetal opplever denne juletida. Det er det en god grunn for, eller det vil si TO gode grunner for:

Det er nemlig to valg som er bakgrunnen for begeistringa fra folk fra fjern og nær. Det første har du nok allerede lest om i denne lokalavisa, det andre har du nok sett på Facebook?

Overraskelsesbesøk sett 40.000 ganger

Først tok Bjørn Andersen og Morten Kjølstad valget, på vegne av hele butikken med ledelse og ansatte, om å droppe julebordet og gi pengene til tREffpunktet og matutdelinga der:

– Andre trenger dette mer enn oss, sa de til ReAvisa i en video som nå er blitt sett 40.000 ganger på YouTube og Facebook til sammen.

Les mer om gaven fra Jernia Revetal til de frivillige ved tREffpunktet i denne ReAvisa-saken fra før jul.

Enkelt valg – når det først ble satt et spørsmålstegn ved det

Så, rett før jul, tok Bjørn og Morten enda et valg de neppe visste omfanget av: De annonserte på butikken sin Facebook-side at de i år, for første gang, ville droppe fyrverkeri-salg.

– Flere av oss har dyr sjøl, forteller Bjørn om diskusjonen blant ansatte i butikken i forkant av avgjørelsen. – Så vi veit hvor stor plage det kan skape.

Dermed var det et enkelt valg, når først fyrverkeri-salg ble problematisert. Men at det skulle ta helt av, det ante de ingenting om.

Jernia Revetal-innlegget gikk viralt til tusen

Det spredte seg – spesielt da «NOAH – for dyrs rettigheter» delte et bilde med en takk til Jernia Revetal for å droppe salget. Innlegget har godt over 2.000 hjerter og liker, og 222 delinger.

«Folkeaksjonen MOT privat fyrverkeri» er blant mange andre sider og grupper som har delt budskapet og begeistring for Jernia Revetal på Facebook.

– Det var mildt sagt en overraskelse at det tok sånn av, sier Bjørn til ReAvisa.

Ikke en eneste negativ reaksjon

Han forteller om ei trivelig romjul på jobb. – Vi har aldri sett flere nye fjes, enn de siste dagene. Flere forteller at de velger å ta turen til oss for å handle. Det veier mer enn opp for tapet av salg av fyrverkeri.

Flere har hatt med sjokolade og blomster som takk. Ikke en eneste negativ reaksjon har det vært, bare noen faste kunder som ikke får kjøpt fyrverkeri i år.

– Noen har ikke fått med seg at vi droppa det i år. Da har de bare sagt «ja ja, okei» og ikke gjort noe mer ut av det enn som så.

Slutt på salget for alltid

Avgjørelsen om å ikke selge fyrverkeri vil bli stående for framtida, ingen tvil. Og Bjørn og Morten håper på å få med seg flere Jernia-butikker, som ellers reklamerer stort for fyrverkeri-salg på andre kanter av landet. Akkurat som Jernia Revetal gjorde helt fram til i fjor.

Kanskje viser det seg nok en gang at Re og Revetal går foran: – Vi håper å få med oss flere. Vi skal på messe på nyåret, og da skal vi fortelle om våre erfaringer. Og de er utelukkende gode.

– Dette var en god avgjørelse. Overraskende god – vi hadde aldri drømt om at det skulle bli så mye greier rundt det, forteller de lokale Jernia-gutta til lokalavisa.

