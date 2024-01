– Lei av snø? Husk å måke den viktigste plassen!

– Vi har den største forståelse for at folk er lei av å måke. Men for din egen sikkerhet måk også ved utganger du kan bruke til å rømme.

Rømningsveier og nødutganger må være fri, både på innsida og utsida. Fra hytte, hus og hjem er godt nok å måke så du får åpnet døren eller vinduet i full bredde, er den klare oppfordringa fra brannvesenet.

– Vi i brannvesenet ber naboer og venner til å ta spaden fatt hos de som kan ha utfordringer med å få måka rømningsveien sjøl. Det å stelle pent med naboen er en investering. Samfunnets helter er alle de vi veit bryr seg om andre, de fortjener den største TAKK.

Bygningseiers ansvar

– Vi ikke har kapasitet eller mulighet til å hjelpe til med måking, melder VIB på sine Facebook-sider. Næringsdrivende har en helt klar plikt til å holde nødutganger frie for snø.

– Alle nødutganger skal være fungerende til enhver tid. Se også opp. Kombinasjonen vind og snø har ført til skavler på tak.

– Det er bygningseiers ansvar å ta hånd om disse før de er til fare for andre i det offentlige rom.

Store snømengder

Nyttårshelga har det snødd store mengder, det har kommet nesten en meter med snø i Re ifølge snøkartet på SeNorge.no. Snøen har hopa seg opp i store skavler, langt høyere enn meteren flere steder, på grunn av vind og snøføyke.

Lokalavisa får flere telefoner fra fortvila folk som har snødd inne, og som ikke har helse til å måke sjøl. Den gamle praksisen i Re kommune, der kommunens folk kom for å hjelpe til og måke ved flere kommunale boliger, gjelder ikke lenger i nye Tønsberg kommune.

Dette skreiv ReAvisa om forrige vinter. Heldigvis har flere gode hjelpere trådd til med snøskuffa og hjelpa til med måking rundt om i Re.

