Flere er innesnødd og fortvila: – Et rush på telefonen

– Det er ingenting som fungerer lenger, nå som det er Tønsberg kommune – det er helt villt, sier ei fortvila dame som er snødd inne for andre dagen på rad. Frivillige hjelper henne, når kommunen ikke kan.

Rullestolbrukere og andre som har helseutfordringer og som bor i kommunale utleieboliger i Re har vært vant med å få hjelp fra kommunen til snørydding.

Sånn er det ikke lenger i nye Tønsberg kommune.

Store helsemessige utfordringer

Det var fredag formiddag at lokalavisa fikk en telefon fra Treffpunktet på Brår, der frivillige blir spurt om å måke. En av de fortvilte som trenger hjelp forteller at hun er snødd helt inne.

Vedkommende har store helsemessige utfordringer. Hun har vært ufør siden hun var i ei alvorlig trafikkulykke som ung voksen.

Hun har bodd i kommunal bolig i det som først var Ramnes kommune, så Re kommune, og nå nye Tønsberg kommune.

– Det er ingenting som fungerer lenger, nå som det er Tønsberg kommune. Det er helt villt.

Fungerte fantastisk før

– Vaktmestertjenestene i gamle Re kommune fungerte fantastisk, forteller hun. Nå er det bare ett svar å få hvis man spør om hjelp med å rydde snø: Nei.

Torbjørn Brunstøl, frivillighetsleder på Treffpunktet på Brår, tok skuffa fatt. Da han hadde måka seg fram til døra, fant han vedkommende sammenrulla på sofaen med pledd og dyner over seg.

Hun hadde gått tom for ved, og det var umulig for henne å komme seg ut for å hente ved for å fyre opp og få varmen.

Ingen kommunale instanser kunne hjelpe henne, hun ble henvist til Frivilligsentralen.

Må sørge for snørydding sjøl

Gro Pettersen, virksomhetsleder for Tønsberg kommunale eiendom (TKE), bekrefter at det som regel ikke ryddes snø ved kommunale utleieboliger i nye Tønsberg kommune. Heller ikke der det bor folk som ikke klarer å måke sjøl.

– Det stemmer, de som leier av oss bor per definisjon hjemme hos seg sjøl. Da må man også sørge for snørydding sjøl, akkurat som alle andre, sier virksomhetslederen til ReAvisa.

– Unntaket er det vi kaller de gamle trygderekkehusene, der vi kommer med maskiner – men man må fortsatt måke trappa og inn til døra si og sånt sjøl.

Andre kommunale utleieboliger blir ikke måka i det hele tatt i kommunal regi. Da må man gjøre det sjøl, eller ha en privat avtale.

Som det alltid har vært – i Tønsberg

– Slik har vi gjort det «i alle tider» i Tønsberg, jeg har jobba her i 25 år nå og kan ikke huske at det er blitt gjort noe annerledes. Men det kan godt hende at det var annerledes i gamle Re kommune.

– Så ved sammenslåinga ble det i Re som det alltid har vært i Tønsberg?

– Det er egentlig som det alltid har vært, både her og der. Det har aldri vært snakk om noen instruks på dette, at det skal gjøres.

– Men ved enkeltforespørsler kan det stemme at det ble gjort i gamle Re kommune, når noen skjønte at noen trengte hjelp.

Henviser til Frivilligsentralen

– Men nå, med dagens situasjon, kan ikke vi bidra på den måten – vi har fem håndverkere til å ta seg av tusen boliger. Det sier seg sjøl at de ikke har tid til å måke snø.

– Er det noen kommunal instans disse fortvila folka kan kontakte for å få hjelp med snørydding?

– Ikke det jeg kjenner til, annet enn Frivilligsentralen – det kan være at de kan bidra.

Og det kan de – men de rekker ikke å hjelpe alle som spør.

Rush på telefonen

Annichen Pettersen, leder for Frivilligsentralen i Tønsberg, forteller at de får så mange henvendelser at de ikke rekker over alle. – Det er et rush på telefonen, forteller hun til ReAvisa.

Dette går ut over helse og sikkerhet. Hjemmesjukepleien må prøve å måke seg vei til de som trenger livsviktig helsehjelp, ellers blir det ikke noe besøk.

Disse boligene blir også brannfeller, der beboerne ikke klarer å komme seg ut ved egen hjelp. Vi snakker om rullestolbrukere og bevegelseshemmede.

– De vi hører fra får beskjed om at de må måke sjøl, men de er jo ikke i stand til det.

– Uholdbart

Virksomhetsleder for Tønsberg kommunale eiendom (TKE) oppfordrer alle om å være gode naboer og hjelpe hverandre. Det provoserer dama som var innestengt, helt til hun fikk frivillig måkehjelp fra Torbjørn på Treffpunktet.

– Vi kan ikke basere oss på gode naboer, familie og venner – det er ikke alle som har det nettverket, understreker hun.

Med store helsemessige utfordringer er hun veldig redd for om hun skulle ha behov for ambulanse, for eksempel.

– Da hadde de ikke fått meg ut. Dette er uholdbart – spesielt sammenlikna med åssen det var før, i Re kommune.

Klarer ikke å hjelpe alle

– Mange er fortvila, forteller Annichen Pettersen, leder for Frivilligsentralen. – Vi hører fra flere som er snødd inne. Dette er ikke ett, to eller tre tilfeller. Det er et titalls.

– Vi klarer ikke ta unna alt, vi har fortsatt flere på lista når dagen er over. Vi ringer rundt til alle frivillige og spør om de kan hjelpe nå, vi tar gjerne i mot flere.

Alle som vil bidra her i Re kan henvende seg til Treffpunktet på Brår, de holder til i det gamle biblioteket.

– Vi har et fantastisk samarbeid med frivilligheten i Re på Treffpunktet, forteller Annichen.

Glidende overgang

Øyvind Myhre, virksomhetsleder for Teknisk drift i Tønsberg kommune, og Oddbjørn Myhren, tjenesteleder, bekrefter det som kommer fram i denne saken.

Da Re ble til Tønsberg – eller det vil si litt før, for denne virksomheten var den første som ble slått sammen allerede i 2018, ble det utforma nye leiekontrakter for leietakere i kommunale boliger i Re. Der ble det presisert at leietaker sjøl må håndtere snømåking.

Så har det nok vært en glidende overgang her i Re, fra gammel praksis til den nye i nye Tønsberg kommune – der det nå er helt stopp på snømåking for beboere i kommunale utleieboliger.

Teknisk drift i Tønsberg kommune har ikke kommunale utleieboliger på sine oppdragslister for brøyting.

Jobba litt annerledes i Re

– Tidligere har det nok vært litt sånn at vaktmesterne i Re tok noe av dette, de jobba litt annerledes der – det kan godt hende, men dette er litt ukjent for oss.

– Men at det kan oppleves annerledes nå for folk i Re, det kan nok stemme. Nå har det gått to – tre uker med et skikkelig vintervær, og vi får kjent på kroppen hva som funker og ikke.

– Så får vi ta en evaluering i etterkant, sier Myhre og Myhren.