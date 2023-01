Leserinnlegg: Her havner flere i grøfta – noe må gjøres

Dette er en trafikkert vei med mange biler og busser i grøfta, ved hvert snøvær. Linn Schistad (SV) skriver i leserinnlegget om utfordringer med manglende veiskulder.

I fjor fikk Brårveien ny asfalt. Jeg var spent på om det skulle gjøres flere tiltak på veien når den nye asfalten var lagt, for veien ligger opphøyd over jordene med smal veiskulder og bratte kanter på hver side mellom Kileveien og Bergsåsveien.

Brårveien er innfartsvei til Re videregående skole med nær 800 elever og 130 ansatte. Det er innfartsveien til Ramnes barneskole, til innbyggerne i Bergsåsen, to barnehager, Ramnes idrettsforening og Re fotballklubb. Veien binder også sammen Revetal sentrum og Ramnesveien.

Tre busser og to biler i grøfta på to uker

Det er med andre ord mange som ferdes på dette veistykket. På to uker i vinter, på vei til og fra jobb, har jeg passert tre busser og to biler som har kjørt utafor veien og blitt stående i grøfta, og flere enn dette kan ha vært uheldig.

Når snøen skjuler veien, og snøkantene gir inntrykk av en bredere vei, er det lett for bilistene å legge seg ut i kanten når det kommer møtende busser og biler.

Kommer du for langt ut på glatt føre med is eller snø, har du ikke sjans til å ha kontroll på bilen, eller bussen, før den glir utfor kanten pga tyngdekraften.

Noe må gjøres

Sjøl om det ikke er så langt ned, er det likevel for bratt til å komme opp av grøfta på egen hånd. Dette skaper unødvendige problemer, forsinkelser, skader på busser og biler, og ekle opplevelser for mange ungdommer når kjøretøyet de sitter i mister kontrollen.

Jeg håper det settes inn tiltak på denne og lignende kommunale og fylkeskommunale veier når denne vinteren er over, for selv om SV ønsker at bilbruken skal ned, så må vi sikre de veiene vi har, både for personbiler og kollektivtrafikk, spesielt når det er snakk om skoleveien til mange barn og unge.

To av alternativene er sikring med autovern, som det er i svingen, eller bredere veiskulder, noen tiltak må i alle fall iverksettes.

Et vedvarende vinterproblem

På milde vintre uten snø byr veien på få problemer, men når vi veit at vintrene fremover vil preges av temperaturvekslinger over og under 0 grader, og nedbør kommer som regn og snø, vil det komme flere utfordrende vintre.

Oppfordrer alle til å bruke bilbelte slik at det ikke blir alvorlige personskader som følger av utforkjøringene.

Linn Schistad, 3. kandidat til kommunestyret Tønsberg SV i lokalvalget 2023