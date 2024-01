Leder: Att og fram er like langt – men veldig dyrt

Er det innafor å si? At jeg tror at jeg kommer til å savne Vestfold og Telemark fylkeskommune?

«Sannsynligvis er det få som har vurdert å tatovere «Vestfold og Telemark» på overarmen», skreiv Bård Stranheim i et leserinnlegg i Rjukan arbeiderblad. Som gammel-ordfører Thorvald Hillestad gjorde med kommunevåpenet til gamle Re kommune.

Nevnte Stranheim argumenterte godt og grundig mot oppsplitting av Vestfold og Telemark som daglig leder for Green Industry Cluster, en organisasjon for hundre bedrifter i fylket med cirka trevde milliarder i samla omsetning.

Milliarder til sammenslåing og oppsplitting

Det er det mange som gjorde, altså argumenterte godt for å beholde Vestfold og Telemark fylkeskommune. Men nå er storfylket splitta opp igjen. Vi bor vi igjen i Vestfold fylke. Regninga på prosjektet som regjeringa Erna Solberg starta har kosta totalt 250 millioner kroner, med sammenslåing og oppsplitting.

Att og fram er like langt – men veldig dyrt: Totalt kosta sammenslåingene av kommuner og fylker 3,2 milliarder kroner.

Det er helt svimlende tall, der også sammenslåinga av Re og Tønsberg er med.

Driver med omorganisering i årevis

En liten greie i den store sammenheng er Vestfold-skilt: 1.526 nye skilt ble satt opp da Vestfold og Telemark ble slått sammen. Det kosta seks millioner kroner da, og det er anslått til over tretten millioner nå å sette opp Vestfold- og Telemark-skilt igjen.

Tenk hva disse pengene kunne bety i videregående skoler og på havarerte fylkesveier, som fylket tross alt egentlig driver med – ikke omorganisering i årevis. 250 millioner totalt er en helt vanvittig sum.

Pengebruken veit vi engasjerer, men fylkeskommunen i seg sjøl bringer neppe fram de store følelsene blant folk flest.

Fire interessante år i et nytt fylke

De aller fleste av oss gikk neppe over i et nytt år og en «ny» fylkeskommune med store følelser. Nå er det tilbake til start, med et enda mindre Vestfold enn sist – vi mista jo litt av vårt Vestfold i nord.

Alt som var Vestfold, av nettsider, nyhetsbrev, sosiale medier og annet en lokalavisjournalist følger med på, ble til Vestfold og Telemark for fire år siden.

Tida som Vestfold og Telemark fylkeskommune har vært interessant for en lokalavisjournalist i ei lita bygd i Vestfold.

Inntrykket var at noe godt var på gang

Telemark er mer bygd enn by, og vi i ReAvisa følte kjapt et større fellesskap med bygdene der i Telemark enn byene rundt Re her i Vestfold. Fortsatt blir noen overraska over at Vestfold er mer enn byene langs kysten.

Med gluggene oppe for hva som skjedde i det nye storfylket oppdaga vi mange fine historier fra små steder i Telemark. Og telemarkingene fikk øynene opp for at Vestfold er mer enn kyst og by.

Man kunne merke mer fokus på hva som er viktig for folk på steder med litt lenger avstand mellom husene. Inntrykket var at noe godt var på gang.

Små Telemark-bygder

Det skal bli spennende å se hvor ny dette «nye» gamle fylket «nye Vestfold» blir – om nye Vestfold evner å se litt lenger inn på bygda enn bare byene. Erfaringene fra tidligere har ikke vært spesielt oppløftende.

Jeg drister meg til å si at jeg tror jeg kommer til å savne Vestfold og Telemark. Jo, jeg tror jaggu at jeg kommer til å savne å ha dem innafor våre egne fylkesgrenser.

Dissa telemarkingene, med alle de små bygdene. Som den lille bygda vår, her i Re.

