Enda en medalje til Norge og IL Ivrig: Gull til Agathe

– Jeg er dypt imponert over hva samtlige Ivrig sine utøvere har prestert under mesterskapet. Og enda er det ikke slutt! Stafett for Juniorene i morgen!

Det sier ordfører Frank Pedersen fredag 1. mars 2024, han forteller at denne ukas kalender har blitt tilpassa konkurransene i ungdoms- og junior-VM i Estland.

Der Re-klubben har med fire deltakere, og samtlige IL Ivrig-løpere utmerker seg positivt.

Resultatservice fra ordførerens kontor

Allerede har Gro Njølstad Randby tatt gull og Agathe Brathagen tatt sølv – sistnevnte gikk inn til enda en medalje til Norge og IL Ivrig på stafett nå i dag fredag 1. mars 2024:

– Gull til Agathe på stafetten nå nettopp, tikker det inn en melding til ReAvisa fra ordfører-Frank. Han fungerer som reine resultatservicen ovenfor lokalavisa her hjemme.

Det tikka også inn melding umiddelbart etter de andre medaljene, og etter 7. plassen til Agathe 6. plassen til Ole Tafjord Suhrke på fellesstarten.

Fra Bibo til verdenseliten

Han forteller at han også har sendt utøverne SMS-er underveis, og det har virka som de setter pris på det. Også lokalavisa har holdt kontakten, les mer VM i disse sakene.

– Bibomyra har altså fostra fram noen av verdens beste ungdoms- og juniorløpere! IL Ivrig skal være stolte over at de blir satt på «verdenskartet» i en populær vinteridrett som skiskyting.

– 24 nasjoner deltok i dagens stafett!!, sier en meget imponert ordfører. Norge vant foran Italia og Tsjekkia.

Les om den lokale skiskytterhistorien i denne ReAvisa-saken.

