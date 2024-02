– Vi snakker Oslo og de store byene – og Revetal

Det er langt ifra tilfeldig at roadshowet stopper på Revetal som ett av få steder i hele landet: – Veit du hva – Revetal har rett og slett sjokkert meg.

Til morgenen i dag parkerte en svær lastebil utafor Jobbklær-butikken på Revetal, der veggene trekkes ut og det hele blir til en utvidelse av butikken.

Dette er et rullende fot-laboratorium som turnerer rundt i Norges land, sendt fra Finland. Og blant få stoppesteder, er Revetal ett av dem.

– Superstolte!

– Vi er superstolte!, forteller ekteparet som starta opp og driver Jobbklær Revetal AS. Trude og Jarl Espen Skau har kaffe og noe å bite i klart til alle som stikker innom i dag, fredag 9 februar 2024.

– Vi er en av tretten utvalgte butikker i hele Norge som er så heldige å få besøk av denne traileren!

– Vi serverer marsipankake, kaffe, boller og brus.

Revetal er blant de største

Det er langt ifra tilfeldig at roadshowet stopper på Revetal: – Veit du hva – Revetal har rett og slett sjokkert meg, forteller Tom Roger Rojahn, distriktssjef i Sievi, som er Nord-Europas største produsent av vernesko.

– Det står Tønsberg, med det er Re, sier Jarl Espen og ler godt, – det er jo her på Revetal det skjer!

Tom Roger forteller at Sievi regner Revetal som en av sine viktigste salgssteder her til lands.

Har stussa på salgstallene

– Vi har stussa på salgstallene, på et «lite» sted som dette. Men så ser vi at her det er store og superflotte butikker, overalt – ledende i landet, på alle sine felt – ikke bare butikken «vår», forteller distriktssjefen.

Spesielt Meny-butikken har imponert stort. – Jeg gikk meg nesten vill, men det var jo ikke noe problem – der var det hjelp å få! For en service, for et sted!

Hos Jobbklær, forteller ekteparet Skau, er Sievi den største og viktigste leverandøren.

Kvalitetsmerke

– Ja, de er den største hos oss. Mange av våre kunder står og går hele dagen, ofte på betonggulv og andre ukurante underlag å gå på hele dagen. Da er gode sko det aller viktigste å få på plass.

Merket er oppkalt etter stedet i Finland der skoene blir produsert. Der er alt kortreist, som for eksempel med skinn fra kuer på gårdene der – det meste dreier seg om dette i Sievi.

– Dette er Rolls Roys-en, med kvalitet fra A til Å.

Gode råd til fabrikken

Det samme mener besøket fra Sievi om Revetal, kvalitet fra A til Å: – Vi snakker om Oslo og de andre store byene – og Revetal. Dette er jo blitt en «by», dette også. Vi regner Jobbklær som en av våre viktigste utsalgssteder.

– De ringte jo hit til Trude og Jarl Espen, fra fabrikken i Finland, da de ville høre om trender i markedet, viser distriktssjefen til:

– Det ble en timelang sko-prat.

Enda større utvalg

– Vi spelte inn at noen få, ikke mange, men noen kunder har et problem med at skoene kipper litt bak, så kanskje vi skulle gjøre noe med hælen, viser Jarl Espen fram.

To par sko sammenliknes, der det ene har en vanlig hæl, den andre har en elastisk hæl som klemmer inn fra hver side.

– Den modellen, forteller de på fabrikken, er en følge av kontakten med Jobbklær på Revetal, sier distriktssjefen.

– Er ikke skoene riktig, så blir alt feil

Dette får kundene nå nyte godt av, med et enda bedre utvalg med noe som passer for absolutt alle. I traileren, som i dag står parkert på Revetal fra åtte på morgenen til fire på ettermiddagen, er det et lite fot-laboratorium:

– Vi skanner og tilpasser sko og såler, forklarer de på turne i traileren. – Så finner vi alltid noe som kunden blir fornøyd med. På Sievi-fabrikken produseres det over 10.000 vernesko hver dag.

– Dette er veldig viktig for alle som står og går i jobben sin: Er ikke skoene riktig, så blir alt feil, understreker Jobbklær-ekteparet Trude og Jarl Espen.

