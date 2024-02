Ingen ny asfalt på fylkesveiene i Re

– Her kommer det ny asfalt i år, melder Vestfold fylkeskommune. Men ikke en eneste strekning som er nevnt, ligger i Re.

Nå er listen over hvilke strekninger som i år skal asfalteres klar, melder Vestfold fylkeskommune i ei pressemelding i dag, tirsdag 13. februar 2024:

Totalt sett er det satt av tredve millioner kroner til asfalt på fylkesveiene denne sesongen, melder fylkeskommunen i pressemeldinga.

Cirka en million kroner per kilometer vei

– For disse pengene skal det asfalteres om lag tredve kilometer vei, inkludert rundt tre kilometer gang- og sykkelvei, forteller leder for drift og vedlikehold Trond Haugstad.

– Vi jobber for å få flest mulig meter asfalt ut av hver krone. Slik det er nå vil det ta femti år mellom hver gang en vei får ny asfalt, mens anbefalt syklus er ti til tolv år, sier lederen for drift og vedlikehold.

– Budsjettet er omtrent som i fjor, noe som fører til at forfallet på fylkesveiene fortsatt øker. De statlige bevilgningene er for små, og dette påvirker rammene for drift og vedlikehold av fylkesveiene.

Så langt lokalavisa kan se, er ingen av veistrekningene her i Re, det nærmeste er Kopstadveien som får ny asfalt på Horten-sida av kommunegrensa.

Følgende veistrekninger får ny asfalt i Vestfold:

Fv. 40 6 strekninger 12298 meter

Fv. 303 Skjærnesveien – Bekkeveien 2148 meter

Fv .308 Mamut – Kanalbrua Tønsberg 163 meter

Fv. 310 Torggata – Strandprommenaden Tønsberg 292 meter

Fv. 311 Kilen mellom rundkjøringer Tønsberg 176 meter

Fv 325 Hvalenkrysset – Svømmehallen Tønsberg 980 meter

Fv. 3052 Eirik Jarlsvei – Mo Tønsberg 176 meter

Fv. 3076 Lindhøy – Røssøysund Færder 555 meter

Fv. 3104 Halvdan Wilhelmsens allé Tønsberg 657 meter

Fv. 3116 Gressbanen – Syrbekkveien Tønsberg 1474 meter

Fv. 3120 Jernbanegata Hvalenkrysset Tønsberg 135 meter

Fv. 3160 Stokke krk. Frydenbergveien Sandefjord 666 meter

Fv. 3186 Kopstadveien – Meum-krysset Horten 3993 meter

Fv. 3204 Horten Torv – 310 Horten 1596 meter

Disse gang- og sykkelveiene får ny asfalt i Vestfold:

Fv. 303 Gang og sykkelvei Travebanen – Hogsnesbakken

Fv. 325 Fortau Fylkeshuset – Hvalenkrysset

Fv. 3 052 Fortau Pindsle – MO rkj

Fv. 3 120 Fortau Fylkesmuseet – Hvalenkrysset

Fv. 305 Gang og sykkelvei Svartsrødveien

I tillegg til nevnte strekninger er vil det bli asfaltert i enkelte kryss og rundkjøringer, og det kan jo forhåpentligvis gjelde noen steder i Re?

Totalt vil 30.720 meter få nytt asfaltdekke inneværende år.

Etter at denne saken ble publisert, har vi fått en presisering fra fylkeskommunen: – Her har det gått litt fort i svingene. Beklager!, skriver Tania Ripoll i Vestfold fylkeskommune.

Hun nevner tre steder i Re som skal få asfalt: Brua ved Meskumski, Sørbyveien og Kopstadveien som går inn i Re. På de to sistnevnte veiene blir det også en del forberedende arbeid, forteller hun.

I tillegg ligger ny gang- og sykkelvei fra Linnestad til Ås inne i planene, som før.

