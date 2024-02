13 ruter knust – politiet ønsker tips

De materielle skadene er på 100.000 kroner, og den eller de som knuste alle glassene er mest sannsynlig skada sjøl, også.

Politiets operasjonssentral ved Trond Egil Groth, operasjonsleder Sør-Øst politidistrikt, forteller til ReAvisa at de fikk første melding om hærverket klokka 21.24 tirsdag 6. februar 2024:

– Noen vitner hørte knusing, vi registrerte det hele og Tønsberg kommune ble varsla. Så kom det en ny melding ved midnatt, der fire ruter til var knust.

Omfanget bare vokser og vokser

Det ble meldt om blodsøl og en politipatrulje ble sendt til Re for å gjøre undersøkelser. De sikra spor, forteller operasjonslederen. Klokka ett i natt avslutta politiet, men omfanget av skadeverket skulle vise seg å være enda større.

Kai Olav Ims, veimester i Vestfold fylkeskommune, forteller at den første meldinga kom i ni-tida på tirsdagskvelden, – så bare rant det inn med meldinger videre.

Totalt er det snakk om tretten ruter som er knust, i seks forskjellige busskur. Fire her i Re med Rånerudåsen, Svinevoll og to på Kirkevoll, pluss to i Holmestrand.

Dreier seg om store verdier

Totalt er det snakk om skader for 100.000 kroner, med erstatning av glass og opprydning, forteller veimesteren. – Vi opplever dessverre dette nå og da, men det er lenge siden sist nå.

– Og det er sjelden at det skjer i Re, tidligere har det vært Holmestrand, og forrige gang var det det Tønsberg.

– Men når det først skjer, så er det vanlig at det tas flere, sånn som i går kveld.

– Busskuret begynte å ramle fra hverandre

Sara Andersen (44), med foreldre i Rånerudåsen, bosatt i Brekkeåsen, fikk seg et skikkelig støkk da hun satt i busskuret ved Rånerudåsen i går kveld.

– Det var rundt åtte-tida på kvelden. Jeg satt helt stille, så helt ut av det blå smalt det noe så forferdelig – jeg skvatt veldig!

– Det virka som om busskuret bare ramla fra hverandre, veggen bak meg begynte å dette ned.

– Tenkte det kunne være kulda

– Jeg visste ikke om jeg fikk alt i hue eller hva. Det var skikkelig ekkelt, forteller Sara, som fikk hoppa unna. – Så det var bare det at jeg skvatt, ingen skader i det hele tatt.

Sara forteller at det var bare henne der, ingen andre. Hun var ikke innat glassveggen. Hun tenkte ikke på hærverk først, men at det kunne være kulda.

Når hun tenker seg om, så la hun merke til at det ene glasset var litt rart.

Kan ha vært litt knust fra før av

– Det kan ha vært delvis knust fra før, men det var ikke veldig synlig, og jeg la egentlig ikke merke til det der og da. Den ene veggen var kanskje litt knust, men fortsatt like hel.

– Men det var veggen på sida av busskuret, ikke den bak meg som helt plutselig gikk i tusen knas – den la jeg ikke merke til noe galt ved.

Sara forteller at det var mørkt og at hun, som de fleste av oss, ikke har for vane å undersøke glassveggene i busskur så nøye.

La merke til flere skader

Sara, som skulle hente bilen sin på verksted, bestemte seg for å heller gå videre til Kirkevoll, der hun la merke til at to busskur også var knust. Hun tok bilder av alle skadene og meldte ifra.

Da hun passerte de samme busskurene seinere på kvelden, så hun at det hadde begynt å drøsse mer glass.

Veimester Kai Olav Ims forklarer at glassveggene kan stå lenge med en skade, før det seinere kan rase.

Vurderer andre materialer

– De kan se hele ut – men har de fått seg en støkk, så skal det ikke mer til enn et skikkelig vindkast eller at du lener deg så vidt innat.

– Mest sannsynlig har noen gitt glasset en skade, før det skal så lite til – egentlig ingenting – for at glasset raser.

Veimesteren forteller at det vurderes andre materialer enn glass i skurene.

Politiet ønsker tips

Det skal ha vært observert en mørk BMW ved busskurene da hærverket på Kirkevoll ble meldt inn. Politiet ønsker tips fra alle som kan vite noe på telefon 02800, understreker operasjonsleder Trond Egil Groth i prat med ReAvisa.

– Må si jeg savner de gamle treskurene, det var ikke så mye styr med dem, sier Sara og ler. Hun kom seg kjapt over sjokket over å kaste seg unna glasspruten.

– De gamle trebusskurene velta nå og da – men de var nå bare å sette opp igjen.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.