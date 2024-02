Klar for sommer, sol og festival: – Alle headlinerne er klare

Når vi starter å lengte etter sommer, så har allerede Rockstream-gjengen spikra planen for sommeren: Superdyktige artister kommer med reinspikka rock til Re.

Nå som vinteren snart er på hell, kan det være på tide å rette blikket mot sommeren. Det har definitivt Rockstream-gjengen gjort, der er allerede samtlige headlinere til sommerens festival klare.

De gleder seg veldig til en ny festival, de surfer enda på fjorårets suksess: Til tross for to dager med regn, ble det satt publikumsrekord både for en enkeltdag – fredag – og for festivalen sett under ett.

Reinspikka rock ‘n roll

Årets festivalhelg er 20. – 22. juni 2024, fra og med torsdag til og med lørdag. Festivalområdet får seg stadig noen oppgraderinger år for år, så også før årets moro drar i gang. I år er det spesielt barområdene som blir oppgradert enda ett par hakk.

De som skal toppe det hele dag for dag, er først Kardang fra Flekkefjord som er headliner torsdag. De spiller reinspikka rock, forteller festivalsjef og bookingansvarlig Svein Flåteteigen.

Dette er allsangvennlig rock som kan minne litt om AC/DC, Bon Jovi, Aerosmith. Vi snakker om et festivalvant band som har spilt på Raumarock, Øyafestivalen, med mer.

Liveband av de helt sjeldne

– Så dette ligger an til å bli en kanonåpning på årets festival, sier en happy festivalsjef om bookingen. Fredag fortsetter festivalen med Major Parkinson fra Bergen på toppen av plakaten.

– Sjangermessig er de ekstremt vanskelig å plassere, da de veksler mellom mange stilarter som klassisk, musikal, folkemusikk, pop, rock – nesten alt mulig, egentlig.

– De anses ofte til å være et progrock-band, men det vi kan si med sikkerhet er at det defintivt er et liveband av de helt sjeldne.

Jobba med de helt største

Disse bergenserne – som er klare for gig i Re – har delt scene med Faith No More og Disturbed, det skjedde på hovedscenen på Hovefestivalen. Debutalbumet deres ble spilt inn av produsenten Sylvia Massey, som tidligere har produsert album for Tool, Johnny Cash og Seigmen.

– Dette blir et show man garantert ikke vil gå glipp av, sier Svein om det superspennende musikalske besøket til hjemgården hans i Re, som blir festivalarena tre dager hver sommer.

Lørdag blir det også bergensere sist ut på hovedscenen, med Hjerteslag fra Bergen som headliner på årets siste festivaldag.

Venter på sol, sommer og festival

Dette er et av Norges største pop/rockband gjennom mange år. Her har medlemmer fra flere andre kjente rockeband som Enslaved, Ulver og Blood Command gått sammen om et prosjekt som skaper en ekstremt melodiøs og allsangvennlig musikk.

– Så dette ligger an til å bli et stort høydepunkt i Rockstream-historien, og noe vi virkelig ser fram til. En magisk avslutning på sommerens festival, gleder festivalsjefen seg til.

Mens vi venter på sommer og sol og årets festival, er det fullt mulig å sjekke ut artistene som er booket og musikken deres på festivalens Spotify og YouTube-kanal (eksterne lenker).

– Gleder oss til å ta i mot nye og gamle fjes

– Vi har trua på en ny publikumsrekord denne sommeren, og gleder oss til å ta i mot nye og gamle fjes, skriver Rockstream-gjengen i ei pressemelding til lokalavisa.

Når det gjelder festivalbillettsalget så er det foreløpig bare mulig å kjøre tredagerspass for hele festivalen, men de går unna som varmt hvetebrød, forteller de.

Campingbilletter blir lagt ut nærmere påske, og dagsbillettene blir lagt ut så fort programmet i sin helhet er klart.

Festival gjennom flere tiår

På festivalområde er det blitt arrangert musikkfestival av flere slag i flere tiår, og Rockstream-festivalen er blitt arrangert siden første gang sommeren 2018, med opphold i to korona-år.

Vil du mimre tilbake til tidligere tider, så kan du se bilder fra det første året med Rockstream-festival her. Og her kan du lese om fjorårets festival, og her kan du se bilder fra fjorårets festival.

Festivalen arrangeres tre dager, på tre scener. Slagordet er «morgendagens headlinere», så her får også unge lokale talenter stå på scenen. Festivalen har også hatt band fra langt utafor Re, flere fra Sverige, Danmark og til og med Canada.

