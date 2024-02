– Finn fram noen gamle filler og bli med på moroa!

Liker du å kle deg ut? Da kan du dra på disko – og i kjerka!

Både menighet og ungdomslag roter rundt i kjeller og på loft etter noe artig å ha på seg, når det nærmer seg nok ei innholdsrik Re-helg:

Det blir nemlig karneval-gudstjeneste og flashback-disko helga 10. og 11. februar 2024.

Flashback-disko

Dørene åpner klokka 19.00 på Fjellborg lørdag: Her skal den lokale disko-historien hedres med en skikkelig fest, kulturen har røtter helt tilbake til 1970-tallet.

Hvem husker ikke kveldene på Fjellborg i ungdommen? Storhetstida var nok utover på 1990-tallet, og nå i nyere tid har «Smurfe-disko» blitt en suksess for barn og ungdom i bygda.

Førstkommende lørdag blir det «voksen-smurfen», med maks mimring musikalsk – og kle deg gjerne opp i all din ungdoms prakt hvis du har noen gamle klær liggende.

Alle reinger har sine Fjellborg-minner

– Det er ikke et krav om å kle seg ut, men gjør det gjerne. Det viktigste er å komme og ha det gøy!, sier Anniken Thuve-Ivarsson på vegne av Våle ungdomslag og Revygruppa Sceneskrekk.

Musikken blir veldig kjente og ekstremt dansbare låter fra 1970-tallet og fram til tidlig 2000-tall. Her er det dansefot-garanti.

For hvert årskull opp gjennom tidene, så har reinger sine Fjellborg-minner: Sanger, danser, venner.

– Nå er det de voksne sin tur igjen

Disko-kulturen starta her på 1970-tallet. Ungdomslaget har holdt det gående siden. På 1990-tallet trakk ungdom fra en stor omegn til Re og Fjellborg.

Det starta med «Kvikkolf i kjeller’n». Så «Mighty Ducks» og «Fredagsklubben Exit». DJ-legendene Bjørnar Smith og Ræggis gikk etter hvert i bresjen.

– Nå har kidsa kosa seg en stund med «smurfe-disko» i nyere tid, nå er det de voksne sin tur igjen, sier Anniken med et stort smil.

Kjeller-disko på 1970-tallet

Hun husker best fra sine ungdomsår på Fjellborg at jentene brukte så lang tid på å ordne seg. – Følte meg aldri så kul som i platåsko og snekkerbukse, mens vi sjekka ut gutta.

At disko på Fjellborg er viktig, illustreres fantastisk godt ved at Anniken traff sin kommende ektemann her – og foreldrene hennes fant også hverandre her i sin tid.

– Ja, jeg traff kona mi på Fjellborg, sier pappa Pål Arild Simonsen. – Det var på diskoteket «Kvikkolf i kjeller’n» – et populært møtested på den tida.

Spinner gamle slagere

Pål Arild husker «Jiws» spilte en av sine første gigs i kjelleren på Fjellborg. Her har det vært mye moro. Lokalet generelt, og diskoteket spesielt, har betydd mye for mange.

– Vi sørger for en skikkelig fest på lørdag, og håper på masse kule folk i masse kule antrekk, inviterer Våle ungdomslag i samarbeid med Revygruppa Sceneskrekk.

Det er Bengt Kenneth Ivarsson og Pål Arild Thuve Simonsen som spinner plater utover de seine timer. Det er 18-årsaldersgrense og bar.

Hemmelighetsfull prest

Så var det enda en mulighet for å kle seg ut, denne helga: Klokka 11.00 søndag 11. februar blir det karneval i Fon kirke. Ett barn bæres til dåpen, det blir nattverd og bønnevandring.

– Kom som du er, eller kle deg ut! Dette blir en fin gudstjeneste for store og små, inviterer Kirken i Re på sine Facebook-sider.

Gudstjenesten ledes av sokneprest Marie Pleym, som røper at hun har antrekket klart – men hun røper ikke hva det er.

Fjærkledd sokneprest?

– Men jeg kan hinte om at kirkens ansatte blir å se i litt annerledes bekledning enn til vanlig. Dette er første gangen jeg er med på, så jeg gleder meg! Presten har gått til innkjøp av noe med fjær i alle fall, forteller hun hemmelighetsfullt.

Karneval-gudstjenesten arrangeres i samarbeid med Revetal menighet. Etter kirka, blir det misjonsbasar i underetasjen i Fon barnehage med åresalg, leker, kaffe og kaker.

– Dette blir gøy!, sier sokneprest Marie – med utkledningen klar.

