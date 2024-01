Tønsberg kommune strør ikke om seg med strøsand: – Vi prioriterer helse, buss og bratte veier

Frustrasjonen var stor fra folk rundt om i Re, som prøvde å varsle om manglende strøing i helga. Kommunen meldte at de måtte prioritere hardt – men hvordan lyder egentlig denne prioriteringa?

Lokalavisa skreiv om skøyteis på veier og gangstier rundt om i Re, Tønsberg kommune meldte om strøing «der det er mest kritisk» – uten at det ble opplyst om åssen den prioriteringa ser ut.

Nå har ReAvisa fått svar, fra Torunn Årset, kommunalsjef for eiendom og tekniske tjenester i Tønsberg kommune.

Helse, buss og bratt

– Vi prioriterer hovedveiene og områder som er viktige for kommunens helsetjenester først. Det er også viktig at bussene kommer fram, så alle strekninger hvor bussen kjører kommer høyt på lista over veier som blir tatt først.

– Etter dette må vi først ta de veiene som er bratte og dermed blir særlig utfordrende å komme fram på, svarer kommunalsjefen på epost til ReAvisa.

Noe mer konkret prioriteringsliste enn som så får vi ikke, utover de tre stikkordene «helse», «buss» og «bratt».

Appen er mest effektiv

– Jeg har stor forståelse for at ikke den enkelte innbygger kan ha oversikt over hvilke områder som kommunen må prioritere til enhver tid, og at man da kan oppleve at det vil ta lenger tid før veien blir strødd der man bor.

– Den mest effektive måten å komme i kontakt med oss på er via innbyggerappen. Da går beskjeden direkte videre til driftspersonell som vil løse problemet så raskt det er mulig.

– Utafor arbeidstid har vi ikke like god kapasitet til å overvåke denne tjenesten selvsagt, så er det kritiske forhold kan man også kontakte vakttelefonen vår direkte.

…. men appen betjenes ikke?

De som meldte ifra på appen opplevde at det ikke hjalp stort. Bare i Brekkeåsen var det ti meldinger om manglende strøing i løpet av helga. Å bruke appen virker fånyttes utenom vanlig arbeidstid, den gir nemlig følgende svar:

«Hei, takk for din melding! Ved is og glatte veier er alle våre tilgjengelig maskiner ute. Merk at disse henvendelsene kun blir behandlet i vår arbeidstid. Hvis det er kritisk og i ordinær arbeidstid ring 33 34 88 00».

«Dersom det er kritisk og utenom ordinær arbeidstid på hverdager, helligdager og på høytidsdager ring vakttelefon 977 91 000.»

Stor frustrasjon gjennom helga

Virksomhetslederen oppfordrer folk til å ta saken – eller spaden – i sine egne hender: – Kommunen har utplassert kasser med strøsand på steder hvor vi veit det kan være utfordrende å komme fram når det er glatt.

– Her kan folk forsyne seg og strø i påvente av at vi kommer, oppfordrer virksomhetslederen. Frustrasjonen har vært stor gjennom helga over manglende strøing i bygda vår.

– De strør nok inne i Tønsberg, gamle Re er det ikke så viktig med, skriver en ReAvisa-leser i kommentarfeltet. Først seint søndag kveld var det strødd rundt om i Re.

