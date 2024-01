Ekstremt glatt: – Ikke strødd noe sted

Tønsberg kommune melder søndag kveld at de «strør der det er mest kritisk». Men hvor er det? Flere forteller om null strøing her i Re.

Blant flere som fortviler over manglende strøing på glatta, er Kirsten Hannevig i Brekkeåsen: – Nesten umulig å gå tur her nå, skøyteis på alle veienë rundt i åsen.

En annen er Øystein Styrvold, som forteller at det gjelder fortauene i området rundt barnehagen, samfunnshuset og ned mot Bringebærstien, og sikkert flere veier og fortau. Alt sammen kommunal grunn.

Ekstremt glatt og ikke strødd noe sted

Begge skreiv innlegg i Brekkeåsens velforeningsgruppe på Facebook denne helga, sistnevnte først lørdag kveld 27. januar 2024, der det blir rådet om å melde inn manglende strøing på kommunens app – noe mange tilsynelatende har gjort.

Uten at det tilsynelatende heller har hjelpa stort, etter tilbakemeldingene til ReAvisa å dømme. Søndag kveld har det skjedd lite i Brekkeåsen, forteller Øystein.

– Dattera mi var nettopp ute med bikkja. «Ekstremt glatt og ikke strødd noe sted», sier hun.

Strør der det er mest kritisk

Tønsberg kommune melder søndag kveld at de «strør der det er mest kritisk»: Det er glatte veier flere steder i kommunen. Det har vært en krevende vinter for mannskapene som har ansvar for å holde veiene våre åpne og framkommelige.

I helga prioriterer kommunen å strø de veiene som anses som mest kritiske, står det skrivi på kommunens nettsider (ekstern lenke).

Uten at det opplyses noe om hva som er mest kritisk – hva blir prioritert, og hvorfor?

Hvordan ser prioriteringa ut?

– Vi får en del henvendelser om veier som har behov for å bli strødd. Vi har folk på jobb også i helga, men vi har ikke full bemanning på lørdager og søndager. Det innebærer at det tar litt tid å komme rundt til alle veier og gater i kommunen vår, og vi prioriterer de mest kritiske veiene først.

Det forteller Torunn Årset, kommunalsjef for eiendom og tekniske tjenester, på kommunens nettsider. ReAvisa lurer veldig på hvordan denne prioriteringa ser ut.

Det spørsmålet får vi svar på først mandag, får lokalavisa opplyst.

Hvordan ser det ut hos deg?

Mandag morgen venter følgende spørsmål i innboksen til virksomhetslederen: Hei, viser til sak på kommunens nettside om strøing – der det opplyses om en prioritering, uten å opplyse om hva denne prioriteringa går ut på. Hvordan lyder den? Hva er viktigst, og hva er mindre viktig?

Mange ReAvisa-lesere forteller om null strøing på flere kanter av bygda vår. Hvordan ser det ut hos deg?

Tips lokalavisa på Tips@ReAvisa.no, eller skriv i kommentarfeltet til saken på vår Facebook-side.

