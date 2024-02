Meny Revetal setter ny panterekord med nye panteautomater: Knuser gamle rekorder

Det er ikke første gang Meny Revetal er på pantetoppen. Men nye maskiner høyner med hele førti prosent flere flakser og bokser panta. – Et konkurransefortrinn, forteller butikksjefen.

I fjor, på samme tid av året, skreiv lokalavisa om Meny Revetal som ligger på pantetoppen blant alle butikker i hele den nye storkommunen vår. Flere ReAvisa-lesere etterlyste da større og bedre pantemaskiner på Revetal, og det kom også på plass.

Og snakk om å knuse sine tidligere rekorder – fra 1,5 millioner flasker og bokser panta i 2022 til nå å runde to millioner i 2023. Meny Revetal troner fortsatt på toppen i Tønsberg.

Pantetallene gikk i taket

Det er en økning på nesten førti prosent: – Pantetallene gikk i taket da Meny Revetal installerte to nye panteautomater for et år siden, heter det i ei pressemelding fra Infinitum til ReAvisa.

Nå er det hele tre panteautomater her, og det er Meny Revetal ganske aleine om – Meny Revetal er en av få butikker i landet med så mange, står det i pressemeldinga.

At så mye blir panta, fører til at store mengder plast og aluminium ble resirkulert til nye bokser og plastflasker.

Et konkurransefortrinn

– Det har vært en stor investering med to nye, store panteautomater, men det har gitt utrolige resultater. Nå kan vi både gi kundene våre bedre service og bidra til enda mer resirkulering, sier butikksjef Halvard Knotten på Meny Revetal.

De nye superautomatene tar imot innholdet i en hel pose med pant på én gang, som gjør det enkelt og raskt å pante. Det er et gode med mange og gode panteautomater:

– Det har vist seg at de gir oss et konkurransefortrinn, og at mange kommer hit på grunn av det.

Nesten alt blir panta

– Det er viktig for oss å være i forkant, og å gi kundene våre stadig bedre service og tjenester, sier butikksjefen. På landsbasis blir godt over 90 prosent av alle drikkevarer med pantemerke blir nå returnert.

– Resirkulering av tomgods fra drikkevarer gir store miljøgevinster. På denne måten sparer vi enorme mengder energi og får en betydelig reduksjon i klimagassutslipp.

Det forteller Randi Haavik Varberg, kommunikasjonsdirektør i Infinitum.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.