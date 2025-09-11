Friluftsglede og supersøndag i Revetalhagen

Det skjer mye i Revetalhagen, først feiring av friluftsuka og så supersøndag i hagen.

– Velkommen til friluftsglede og inkludering torsdag 11. september 2025 i Revetalhagen: Vi sanker og lager god mat sammen ute på bålpanne, inviterer arrangørene, som er Ramnes bygdekvinnelag, Revetalhagen og Internasjonal møteplass i Re Røde Kors.

Dette skjer fra klokka 17.00 denne torsdagskvelden 11. september 2025.

Super-søndag i Revetalhagen

Videre ønskes det velkommen til spesiell innholdsrik søndagsåpent i Revetalhagen søndag 14. september 2025 fra klokka 12.00 til 16.00, inviterer flere foreninger i bygda vår.

Det blir overrekkelse av gave fra Pensjonistforbundet Re. Sanitetsforeninga serverer grønnsakssuppe, det blir salg av kaffe og eplekake, og det blir oppsetning av «Jord» inne på Låhnehuset, med mer.

Re motorklubb tilbyr å hente de som ikke har bil, ta kontakt på telefon 481 57 285. Hovedarrangør for denne supersøndagen er NaKuHel som driver Revetalhage og -hus, sammen med de nevnte og flere foreninger i bygda vår.

