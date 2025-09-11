Re-gutten har snart 60.000 følgere verden rundt – fredag kan du se og høre ham her hjemme i Re

Denna bygda vår har en lang tradisjon for å hjelpe våre unge talentfulle opp og fram, og det viser seg nok en gang nå på fredag: Da kan du være med på å gi Otto Junior Lagarhus (19) en kickstart på hans internasjonale karriere. Det forventes fullt hus og fantastisk stemning.

Du kan både heie og si «hade» på Kulturhuset Elverhøy førstkommende fredag: Da spiller Otto Junior og bandet hans, som skal på Asia-turne sammen med en stor japansk artist denne høsten. I tillegg bidrar Oda Jonetta, kjent fra årets The Voice, med sin fantastiske sangstemme.

Konsertstart er klokka 19.00 fredag 12. september 2025, du kan kjøpe billetter på Kulturhusets Facebook-side eller på Ticketco – søk på «Otto Junior». Elverhøy stiller sitt kulturhus til disposisjon gratis, alle inntekter går uavkorta til reisekassa for Otto Junior og bandet hans.

Eleven passerer læremesterne

ReAvisa skreiv første gang om Otto Junior Lagarhus da han var 13 år og skulle spille sin første konsert foran publikum på Vivestad høstmarked det året. Gutten var utrolig talentfull på gitar. Tipset om å skrive om ham kom fra solide musikere i bygda:

Lærer på Ramnes skole, Are Fevang, som er Spellemannpris-belønt med sitt Ila Auto. Gitarlærer på Elverhøy, Frank Wedde, som neppe trenger noen lengre introduksjon som en bauta i det lokale kulturlivet.

De fortalte at eleven var på vei til å passere læremesterne på kort tid, at dette var et gitartalent helt uten sidestykke.

Snart 60.000 følgere

Veien videre har vært helt vanvittig: Otto Junior ble plukka ut til bluesakademiet med sjølvaste Little Steven og jamma med verdensstjerna under Notodden Bluesfestival – allerede som 13-åring. Han har jamma med Orango, han har kort fortalt spilt med de fleste store i inn- og utland.

På sosiale medier knytter han kontakter over hele verden, der mange store artister hyller Re-gutten som nå har blitt 19 år gammel. De seks åra, siden lokalavisa skreiv om ham første gangen, har han brukt godt:

Ved siden av Ramnes skole, Revetal ungdomsskole og så musikklinja på Sandefjord VGS og jobb ved siden av skolen, har all ledig tid gått til gitaren. På Instagram, for eksempel, har Otto Junior snart 60.000 følgere – eller fans – fra hele verden.

Stor i inn- og utland

Allerede da ReAvisa snakka med han første gang hjemme i Ramnes, med gitaren på fanget under hele intervjuet, hele tida klimprende på noe, var målet spikra: – Drømmen er å kunne leve av å spille gitar, sa en målbevisst 13-åring med lokalavisa på besøk.

Siden har vi skrivi om Otto Junior og alt det han har oppnådd og alt han har fått oppleve – med stor entusiasme. Dette er en hardtarbeidende kar som nå i år har tatt et friår fra skole og studier, bare for å satse fullt og helt på musikk.

Friåret starta på best mulig vis, der han fikk Norsk Bluesunion sitt Ung artist-stipend på 30.000 kroner. Det skjedde under årets Notodden bluesfestival, der han selvfølgelig spilte med sitt band.

Kjøp billett – og nyt

Nå fortsetter friåret med intet mindre enn en Asia-turne der fire uker i Japan har blitt utvida til også to uker i Sør-Korea. Alt du trenger å gjøre for å hjelpe Otto Junior på veien, er å kjøpe billett til «avreisekonserten» på Kulturhuset Elverhøy – og nyte. For vi veit at dette blir helt fantastisk flott.

Vil du lese mer om Otto Junior kan du sjekke disse sakene i ReAvisa-arkivet. Vi skreiv om støttekonserten i både juni- og august-avisa i år, her kan du lese papiravisa på nettavisa.

Har du tips til talentfulle unge spirer av ett eller annet slag, som flere bør få vite om og som lokalavisa kan hjelpe opp og fram ved å spre ordet? Tips@ReAvisa.no.

Les om lokal kultur og musikk i ReAvisa-arkivet.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.