Elias er landets beste: – Det blir vel ikkeno sånn kjempefeiring, bare å komma seg tilbake til hverdagen

Elias åpna med ledelse i årets Norgescup og var overraska over det. Denne helga sikra han sammenlagt-seieren i sesongavslutninga, fortsatt overraska: – Det hadde ikke helt tenkt meg, nei.

Elias Gran Hermansen (18) fra Sørby er en rolig Re-gutt som ikke lar seg vippe av pinnen. Ikke når det står om Norgescup-gull, eller når seieren er sikra. Like rolig, uansett.

– Hvordan skal du feire?, spør lokalavisa. – Næ, det blir vel ikkeno’ sånn kjempefeiring, bare å komma seg tilbake til hverdagen og gjøre vanlige ting igjen, tilbake til normalen.

NM-gull og sammenlagtseier i Norgescup

ReAvisa skreiv om Elias da han åpna sesongen med ledelse i årets Norgescup. Og så har han fortsatt med haugevis med pallplasseringer, derav to seiere. En Norgescup-helg består av flere forskjellige typer ritt, typisk temporitt, fellesstart og gateritt.

Elias har vært best javnt over med solide plasseringer gjennom hele sesongen. Nå i finalehelga, som gikk i Skien med Grenland Grand Prix, kunne han mer eller mindre surfe inn til sammenlagtseier med god ledelse før sesongfinale.

En andreplass i tempo og to topp-ti-plasseringer denne helga sikra Re-gutten Norgescup-gullet med grei margin også til slutt. Det ble også pallplass sammenlagt i Granland Grand Prix.

Dette kommer i tillegg til gull i årets gateritt-NM, det gikk i sommer rundt Akershus festning i Oslo.

– Skal snakke litt med forskjellige folk

Dette er Elias sin siste sesong som junior. Sesongen er ferdig her hjemme i Norge, men det gjenstår fortsatt treninger og ett par ritt med laget hans Flanders U19 academy i Belgia. Til daglig går han på NTG i Bærum.

Elias sjøl hadde ikke så store forventninger til sin siste junior-sesong som resultatene nå viser: – Jeg hadde ikke tenkt at jeg kom til å vinne NM-gull og Norgescup sammenlagt, men jeg håpa at jeg kunne være med så langt oppe jeg klarte.

– Når det går så godt som det har gjort, så er det gøy, selvfølgelig, forteller det store sykkeltalentet som søndag kveld er på vei tilbake til NTG for ei ny skoleuke.

Hva som skjer neste år, når juniorkarrieren er over, det veit ikke Elias nå. – Vi har ikke starta å snakke om det, men jeg skal snakke litt med forskjellige folk.

Kjentfolk heia langs løypa

– Jeg vil fortsatt satse på sykkel, forteller Re-gutten som starta i Re sykkelklubb som liten gutt. Bare for å ha det moro med sykkel sammen med andre unger i Re.

– Det har nok hjelpa å starte der, mener Elias, som hadde fans hjemmefra langs løypa i Skien. Flere hadde tatt turen over fylkesgrensa som kommer og går:

– Det var flere kjentfolk i heiagjengen, det er hyggelig og gøy. Tusen takk for støtten, hilser han via lokalavisa hjemme.

Les mer om Elias i denne ReAvisa-saken fra i våres, da han leda Norgescupen fra start.

Les mer om Re sykkelklubb i ReAvisa-arkivet.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.