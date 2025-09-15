Re-jenta fikk en drømmeavslutning på verdenscupen

Jeanette kan reise hjem fra Kina med to seiere og en andreplass i bagasjen, etter en imponerende verdenscup-avslutning sist helg.

Rifleskytteren Jeanette Hegg Duestad (26) fra Re avslutta verdenscupsesongen sist helg med andreplass på 10 meter i Kina søndag 14. september 2025. Det var det kinesiske verdenscupstevnets siste øvelse på kvinnesida.

Foran seg på listene hadde hun bare det 16-årige hjemmehåpet Xinlu Peng, som satte ny verdensrekord. Jeanette endte på andreplass med knallsterke 252,6 poeng.

To gull og ett sølv i Kina

Re-jenta kan dermed reise hjem fra Kina med to seiere og en andreplass i bagasjen: Fredag ble det triumf på 50 meter match, og i forkant av det gikk hun til topps på 10 meter luftrifle for blanda lag sammen med Jon-Hermann Hegg.

– Dette hadde aldri gått uten en god gjeng i ryggen, tusen takk til alle som bidrar til suksess, sier Jeanette. – Lille Norge hamler opp med store nasjoner som Kina på hjemmebane, det er stort! De har cirka fem millioner skyttere i landet og sporten er veldig stor her!

VM i Kairo, Egypt, er neste mesterskap for Jeanette, dette skytes i starten av november. I oktober blir det en kort konkurranse i Istanbul og ei helg i Tyskland for Bundesliga, forteller Jeanette som vokste opp i Fon og traff sine første blinker på skytebanen på Krakken.

