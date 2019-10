Ikke lenge etter at garnbutikken forsvant på Revetal, kommer en ny: – Vi gleder oss til å åpne dørene!

Ekteparet flytter garnbutikken sin fra Sem til Re-torvet.

Enda en innflytter fra Sem: Norwegian modellers AS til Re-torvet.

Anje Verene både eier og driver garnbutikken «Keep warm» sammen med mannen Kristian Theigler.

Fra og med 21. oktober blir butikken å finne på Re-torvet.

Stor savn etter at Garnbunten la ned

– At vi flytter butikken fra Sem til Revetal er det flere grunner til. Jeg må si at etterspørselen fra kundene jeg har fra Revetal om å starte opp noe der, har vært enorm, sier Anje til ReAvisa.

– Og er den viktigste årsaken til flyttingen.

I tillegg: – Jeg har forstått at det har vært et stort savn etter at Garnbunten la ned.

Det var tidligere i år at Garnbunten stengte dørene, etter å ha varsla en mulig nedleggelse på nyåret.

– Jeg kommer til kundene mine!

Anje forteller at butikken har mange kunder fra Re, til tross for at den har liggi på Sem. Nå gleder hun seg til å komme enda nærmere kundene sine.

– Nå slipper de å komme til meg – jeg kommer til dem!

Det var aldri noe nøling da det dukka opp et flott lokale på Revetal, forteller Anje til ReAvisa, – vi bestemte oss bare for å rett og slett flytte hele butikken.

Det er ikke fordi de ikke trivdes på Sem, Anje har ingenting negativt å si om det å drive butikk der. Men Revetal lokka nå mer.

– Gleder oss til å åpen dørene

«Keep warm» flytter inn rett over gangen for de gamle lokalene der Garnbunten holdt til. Leieavtalen er skrivi under med Martin Gran og Revetal invest AS, som står bak Re-torvet.

– Vi føler oss veldig velkommen, og gleder oss så til å åpne dørene 21. oktober.

Enda en innflytter fra Sem: Norwegian modellers AS til Re-torvet.

Les mer om lokalt næringsliv i Re.