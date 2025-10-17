Fra stor til elendig oppslutning på få år: – Akkurat dette må vi si at var bedre før

Bøssebærere er viktig i TV-aksjonen, men svært få har meldt seg til årets viktigste søndagstur fra dør til dør rundt om i Re. En gang var Re et «annerledes-land», også i TV-aksjonen.

Re kommune lå i sin tid på toppen av giverstatistikken i fylket og dro også Tønsberg opp etter sammenslåinga. Også i år er givergleden stor iblant næringslivet, der ordførerens ringerunde samla inn enda mer i år enn i fjor.

Det er også en gladmelding fra Undrumsdal, der Solerød skole sin digitale TV-aksjon-bøsse har samla inn mest av alle i hele Tønsberg. Målet var 20.000 kroner, og summen har passert det med god margin i skrivende stund.

Spesielt lave tall i år

Men fra rodelederne i Re er det heller nedslående rapporter å få: Trenden i Tønsberg kommune totalt er stor mangel på bøssebærere, så også her i Re. Bygda vår kan skilte med bare 12 prosent dekning to dager før TV-aksjonsdagen søndag 19. oktober 2025.

– Erfaringsmessig tar folk aksjonen litt på hælen, men i år er det spesielt lave tall, forteller Marianne Fjellheim i Tønsberg kommune, som har vært med på TV-aksjonen i regi av gamle Re og nye Tønsberg kommune i en årrekke.

Lars Sollie, Trond Ekstrøm, Svein Holmøy og Lars Jørgen Ormestad er rodeledere i Re, alle er på plass på biblioteket søndag 19. oktober for å ta i mot bøssebærere klar for søndagstur.

Sjølve TV-aksjonen blåses i gang for Re sin del klokka 15.00. – Da håper vi at vi sender ut flere enn de 135 som har meldt seg til nå, sier Marianne til ReAvisa.

Uaktuelt i den nye kommunen

I alle Re kommune-åra var vi litt bortskjemte med dyktige og pliktoppfyllende ungdomsskole-elever, det var fast tradisjon at bøssebærer-dugnaden gikk til 9. klassinger. I overgangen til en ny og større kommune ble denne tradisjonen opphevet.

Elin Berg Schmidt etterlyser denne ordningen i kommentarfeltet til en tidligere ReAvisa-sak om TV-aksjonen: – Det er en flott anledning til å engasjere ungdommer i å måtte gjøre en innsats for andre, og det sikrer kommunen nok bøssebærere.

Tidligere TV-aksjonsleder i Re, Tove Øygarden, svarer med en avklaring: – Vi prøvde å få til det i overgangen til ny kommune, siden det var et veldig godt samarbeid mellom Re kommune og Revetal ungdomsskole.

– Ikke aktuelt for den nye kommunen, dessverre.

Re som et «annerledesland»

– Heller ikke aktuelt å la Re og Revetal være et «annerledesland» og fortsette på den måten for Revetal ungdomsskole. Det måtte være likt i hele kommunen.

– Deltakelsen har dessverre dalt voldsomt siden den gang. Dermed også givergleden, vil jeg tro.

– Veldig synd, skriver Tove i kommentarfeltet på ReAvisa sin Facebook-side.

– Vi har noe å forsvare

Til ReAvisa utdyper hun: – Jeg er veldig positiv til kommunesammenslåinga, men akkurat dette er veldig synd. Akkurat dette må vi si at var bedre før.

Tove forteller at det å stille som bøssebærer det året man er konfirmant, at det er noe fint med det, enten man er kirkelig eller humanistisk konfirmant.

– Jeg skulle ønske flere folk i Re melder seg. Vi har liksom har noe å forsvare fra tidligere, mener jo jeg da.

Pleier «årnesæ»

Det har vært mangel på bøssebærere i Re også tidligere, etter sammenslåing med Tønsberg. Men «da har’e årna sæ», som det ofte gjør her i Re. Etter litt ReAvisa-skriverier.

Men så elendig oppslutning som i år, har vi aldri sett før i dagene før TV-aksjonen, forteller Marianne som har holdt i trådene for kommunen i både Re og Tønsberg-tid.

Du kan registrere deg som bøssebærer på TV-aksjonen sine nettsider (ekstern lenke).

Her kan du lese mer om TV-aksjonen i ReAvisa-arkivet.

