Skulle spare på SFO-kutt – regnestykket bommer med godt over 6 millioner kroner: – Helt talentløst

Tønsberg kommune skulle spare 4,5 millioner kroner på SFO-kutt, men en foreløpig utregning viser at kommunen heller taper 1,6 millioner kroner.

Re-familie må ut med 10.000 kroner mer: – Det er helt vanvittig.

Det ble en debatt, også i ReAvisa sine spalter, da SFO-tilbudet skulle kuttes kraftig i nye Tønsberg kommune. Den sammenslåtte storkommunen hadde en veldig fleksibel SFO-løsning, der mye var dratt med videre inn i den nye kommunen av det som både Re og Tønsberg hadde hatt tidligere.

En opprydning måtte nok til, men det var ikke måte på hvor stor den ble med Høyre, FrP, Venstre og KrF ved makta i Tønsberg kommune: Det ble i praksis bare valg mellom full plass og ingen plass. Det som heter «halv plass» betyr full plass annahver uke.

– En rasering av SFO

Dette kuttet, som så mange andre kutt, ble neppe gjort med lett hjerte. Men penga rår og det må spares der det spares kan. Advarslene om den gode gamle «vinninga opp i spinninga» kom fra flere hold: Foreldre, opposisjonen, med flere.

Til og med administrasjonen i Tønsberg kommune gikk ikke så langt som politikerne gikk, de la fram et mindre inngripende forslag som Høyre, FrP, Venstre og KrF skjerpa ytterligere.

– En rasering av SFO, mente Daniel Ims (AP) om forslaget. – Det er helt vanvittig, mente en Re-familie som ReAvisa snakka med, de regna på det og kom til at de ville få en ekstraregning på godt over 10.000 kroner mer i året.

«Det årnær sæ på bøgda»

Denne familien, som så mange andre, har fått på plass private alternativer til SFO. Det ble tatt for god fisk at flere som bare trenger SFO litt, vil betale for full plass. Men den gang ei.

Mange på bygda bytter ut SFO med andre løsninger: Besteforeldre, onkler og tanter, naboer, foreldre som passer hverandres barn, «det årnær sæ på bøgda».

De dagene man trenger SFO klarer mange faktisk å finne gode alternativ, viser det seg. Akkurat som det ble advart om: Færre penger inn i foreldrebetaling.

– Helt uforsvarlig

For kommunen og ikke minst barna det dreier seg om, blir det et dyrere og dårlige SFO-tilbud, mener en av de argeste kritikerne til SFO-omlegginga, Daniel Ims (AP). Han frykter at pengene som nå ikke spares, men tapes, blir tatt fra skolebudsjettet ellers:

– Det er veldig uheldig at vi fikk rett i dette tilfellet, sier Arbeiderparti-politikeren til Tønsbergs Blad (ekstern lenke), der er han ikke nådig mot vedtaket posisjonspartiene gjorde:

– Det er helt uforsvarlig å gjøre et så inngripende vedtak med store økonomiske konsekvenser uten et grundig saksgrunnlag.

Revurderes i desember?

Arbeiderparti-politikeren fra Re mener det er dårlig politisk håndverk, det posisjonen i Tønsberg med Høyre i spissen kjørte igjennom på tampen av fjoråret. Kirsti Søyland (H) er ikke enig, men hun ser de samme tallene.

– Dersom tiltak ikke får den ønskede effekten, må vi som politikere revurdere dem, sier hun i Tønsbergs Blad (ekstern lenke).

– Neste mulighet til å vurdere dette, blir i desember da kommunebudsjettet behandles.

«Hva var det vi sa?»

Det var 14. oktober i fjor at endringer i kommunens SFO-tilbud ble vedtatt i kommunestyret i Tønsberg. Fra nyttår i år var antallet plasstyper redusert for elever på 1.-3. trinn, og det er ikke lenger mulig å kjøpe enkeltdager. Heller ikke for 4. klassinger.

– Helt talentløst, refererer Rita Sanner Hansen (42) fra praten rundt kjøkkenbordet hjemme på Holtung i Fon. Hun er mammaen i familien Sanner Hansen og Gutu Holt, som ReAvisa prata med da saken seila opp på sakskartet i fjor høst.

– Vi er så heldig at vi har folk og familie rundt oss, og det gjelder mange som da velger helt bort SFO, sier Rita, som ikke er redd for å bruke strofa «hva var det vi sa?»

– Det blir for dyrt

Rita forteller om veldig få barn på SFO nå, i forhold til da eldstemann gikk på SFO. De har en 2. klassing og en 6. klassing i hus. – Det er mitt inntrykk, at det er nesten ikke barn igjen. Det blir for dyrt.

– Og det er veldig synd, for da blir det færre og færre ansatte og i verste fall dårligere og dårlige tilbud. Det er ikke bra, vi må gå tilbake til det gamle, så hadde kommunen ikke tapt penger, heller.

Rita forteller til ReAvisa at spesielt morgentilbudet er savna. – Det er egentlig da vi sliter mest.

Taper istedenfor å spare

– Heldigvis har jeg en fleksibel arbeidsgiver, jeg er veldig heldig – men det er ikke sånn det skal være, at du må ha en super arbeidsgiver og familie og venner som stiller opp. Alle har ikke de samme muligheter der.

I tillegg til morgentilbudet var det svært fleksible ordninger der Fon-familien brukte «10-timer’n», forteller Rita: – Da hadde vi 10 timer, så kunne vi trikse og mikse. Vi sa ifra hvilke timer, uke for uke.

– De var veldig behjelpelige, supre SFO-ansatte – som nok blir færre nå framover. Dette er jo ikke bra, her taper jo alle. Også kommunen, som taper penger istedenfor å spare penger.

