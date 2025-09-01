Leserinnlegg: SV advarte mot kutt i SFO-tilbudet

Det som skjer nå, ble det advart mot, forteller Linn Schistad (SV).

SV advarte i utvalg for oppvekst og opplæring i fjor høst om å kutte tilbudene på SFO. Statusrapporten vi fikk etter kuttene var satt ut i livet, i mai i år, viste at 139 barn mista mulighet for morgentilbud og de 14 andre tilbudene.

Inntektene til skolene kunne vært høyere hvis man hadde beholdt flere alternativ blant annet morgentilbudet og det at foreldrene kunne kjøpe enkelt plass ved behov. Når tilbudet har blitt innskrenket, er det ikke rart at mange foreldre velger tilbudet som er gratis.

Allerede skåret til ned til beinet

Gratis kjernetid på SFO er et flott tilbud for barn og foreldre i kommunen, derfor er det trist at ikke Tønsberg kommune har kompensert skolene med de midlene de fikk av staten til dette.

Driftsbudsjettene per barn 6 til 15 år har vært desidert lavere i Tønsberg enn i landsgjennomsnittet, så skolenes budsjett var allerede skåret ned til beinet før gratis kjernetid.

Skolene måtte uansett ha oppgradert bemanninga gjennom gratis kjernetid, så det ville ikke kosta kommunen noe særlig mer og ha opprettholdt de ulike tilbudene.

Linn Schistad, Tønsberg SV

