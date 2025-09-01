Fartskontroll langs Bispeveien: MC kjørte alt for fort

Det er fortsatt fartssyndere å vinke inn her i Re, hver gang UP tar oppstilling. Sju trafikanter fikk litt å svare for – og betale på – i dag.

Samme dag som Trygg Trafikk kommer med nedslående statistikk for sommeren, både nasjonalt og lokalt, med langt flere trafikkdrepte enn på mange år, stiller UP seg opp langs Bispveien på Revetal:

Der suste en motorsykkel forbi politiets fartsmålere i 94 km/t i 70-sona, og det førte til en anmeldelse og sak oppretta, melder Politiet i Sør-Øst i 11-30-tida mandag 1. september 2025. I tillegg ble det gitt seks fartsbøter.

Urovekkende høye dødstall

I løpet av sommermånedene juni–august omkom 48 personer i trafikken. Det er urovekkende høyere enn snittet på 35 personer i samme sesong de ti siste åra, melder Trygg Trafikk.

I sommer har to MC-førere mista livet i ulykker i Re. Etter de tragiske dødsulykkene har politiet fortsatt å fange fartssyndere.