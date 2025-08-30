Leserinnlegg: Landbruket i Vestfold – mer enn bare jord og grønnsaker

Landbruk handler ikke bare om åker og husdyr, men om arbeidsplasser og verdiskaping som går langt utover gårdsgrensene. Hver gård skaper ringvirkninger til foredlingsindustrien, transport og maskinleverandører, og til store selskaper som Nortura og Findus. Dette betyr konkrete jobber for folk i hele fylket, og bidrar til at lokalsamfunnene lever og utvikler seg, skriver Maren Njøs Kurdøl (R).

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Samtidig står vi overfor store utfordringer. Vestfold har noen av Norges mest produktive jordbruksarealer, og vi kan ikke bygge ned matjord til fordel for boligfelt eller næringsbygg. Jordvern er ikke bare et spørsmål for bøndene; det handler om matsikkerhet, om bærekraft og om fremtiden for hele samfunnet.

Derfor har Rødt vært prinsippfaste i arealspørsmål: Både lokalt og i fylket har vi sagt nei til prosjekter som tar mye matjord og alltid gått for alternativene som bevarer dyrka mark og natur.

Risikerer å miste viktig produksjon

Importvernet er et annet kritisk punkt. Tollsatsene på frosne grønnsaker er ikke justert siden 1994. For Vestfold er det kritisk. Nesten alle norske frosne erter dyrkes i Vestfold. Det skyldes at Findus ligger rett over kanalbrua og at erter må fryses mens de er veldig ferske for å bevare kvaliteten. Dermed produseres ertene innen en times radius fra fabrikken i Vestfold.

Skulle Findus’ eiere Nomad Foods velge å flytte fabrikken ut av landet, feks fordi inntjeningen går ned når tollen ikke justeres, så mister Vestfold sin erteproduksjon.

Vi har et handlingsrom innenfor de handelsavtalene vi har, som gjør at vi kan justere tollsatsene.

Unødvendig import av utelandsk kjøtt

Rødt vil at Norge skal bruke tollvernet for å sikre norsk matproduksjon, og har foreslått høyere toll på frosne grønnsaker. Rødt mener også at det er helt unødvendig at et land som har så gode beiteforhold som Norge, skal importere kjøtt fra utlandet.

At vi reduserer kjøttforbruket gjennom å stanse import av kjøtt og heller spiser norsk kjøtt er det beste både for klimaet og den norske bonden. Dessverre har ikke flertallet på Stortinget villet støtte oss i det.

Vi håper det kan forandre seg med et sterkere Rødt på Stortinget fra høsten.

Må sikre stabile og rettferdige vilkår

For at vi skal ha bønder i framtida, må det lønne seg å drive gård – og da må bøndenes inntektsgrunnlag være korrekt. Inntektene må reflektere både arbeidsinnsats og markedsforhold, slik at det går an å leve av jobben.

I tillegg må bøndene få de velferdsordningen som andre arbeidstakere kan nyte godt av: Støtte til avløser ved svangerskap og en god sykelønn.

Et landbruk med stabile og rettferdige vilkår er avgjørende for å opprettholde produksjon, kompetanse og arbeidsplasser i Vestfold.

Står opp for landbruket i Vestfold

Landbruket er mer enn et yrke. Det gir mat på bordet, holder lokalsamfunn i live og sikrer arbeidsplasser over hele fylket. Vestfolds bønder fortjener politisk støtte som har reell effekt: Jordvern, oppjustert importvern og et riktig inntektsgrunnlag.

Klarer vi ikke det, risikerer vi å miste både matjord, produksjon og arbeidsplasser, og da svekkes hele fylkets bærekraft og identitet.

Rødt vil stå opp for landbruket i Vestfold, ikke bare som et yrke, men som en samfunnsoppgave.

Maren Njøs Kurdøl, førstekandidat for Rødt i Vestfold

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.