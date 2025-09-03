Skoledebatt på Re VGS: – Politiet skal først og fremst ta de som forsyner, ikke de som bruker, narkotika

Ungdomspolitikeren fra Arbeiderpartiet ble angrepet fra alle kanter da ruspolitikk var tema, også internt på venstresida. Ellers var høyre-venstre-skillet veldig tydelig i skoledebatten på Re VGS.

Skoledebatten på Re VGS ble en god debatt, der forskjellene mellom de forskjellige bolkene kom godt fram – og forskjellene innad på rød og blå side, som også rir rikspolitikerne som en mare.

Kanskje mest på den blå sida, der statsminister-spørsmålet er ei nøtt å knekke. Til debattpanelet i Ramneshallen kom ungdomspolitikere som måtte svare så godt de kunne, også på statsminister-spørsmålet. De lyktes langt bedre enn sine voksne partikollegaer.

Alt annet enn kaos

Ungdomspolitikerne klarte å holde det på et nivå langt under det kaoset som Erna og Sylvi stelte i stand i riksnyhetene på tampen av forrige uke. Og ungdomsdebatten i forkant av årets skolevalg ble langt mindre mindre kaotisk enn tidligere skoledebatter på Re VGS.

For en Re-daktør som har fulgt mang en skoledebatt, ligger for eksempel året med Norgespatriotene i panelet friskt i minne. Da ble det tilløp til kaos i Ramneshallen.

Men javnt over ser vi av ReAvisa-arkivet at vi har stort sett skrytt av skoledebatten på Re VGS, ofte som valgkampens beste her i Re. Så også i år.

Kun skoledebattene igjen

Nå skal det sies at det er ikke mange debattene som arrangeres lenger her i Re. Som så mye annet har det forsvinni til Tønsberg. I tidligere tider arrangerte fagforeninger, kommunen, med flere, debatter og folkemøter i forkant av valg på samfunnshus og i forsamlingslokaler her i Re.

I år er det kun to skoledebatter, denne på Re VGS som etterfølges av skolevalg mandag og tirsdag, og en på Ramnes skole for barneskoleelever på mandag ei uke før stortingsvalget.

Ellers er det slutt på alle debatter for folk flest, utover skoledebattene, her i Re.

Fraværsgrense-debatt

Til gjengjeld var debatten på Re VGS meget god. Alt fra lyd til ordstyring og til klar inndeling av interessante tema. En «Ja eller nei-runde» ga klare svar, spesielt stor applaus fikk svarene på spørsmål om å endre fraværsgrensa og hvilke fraværsregler som bør gjelde i videregående skole.

Her spenner de politiske fasitene helt fra Rødt som ikke vil ha fraværsgrense i det hele tatt, via alle som vil justere noe på den, til FrP som vil kjøre på med fraværsgrense ikke bare på videregående, men også på ungdomsskolen.