Skoledebatt på Re VGS: – Politiet skal først og fremst ta de som forsyner, ikke de som bruker, narkotika

Ungdomspolitikeren fra Arbeiderpartiet ble angrepet fra alle kanter da ruspolitikk var tema, også internt på venstresida. Ellers var høyre-venstre-skillet veldig tydelig i skoledebatten på Re VGS.
Skoledebatten på Re VGS ble en god debatt, der forskjellene mellom de forskjellige bolkene kom godt fram – og forskjellene innad på rød og blå side, som også rir rikspolitikerne som en mare.
Kanskje mest på den blå sida, der statsminister-spørsmålet er ei nøtt å knekke. Til debattpanelet i Ramneshallen kom ungdomspolitikere som måtte svare så godt de kunne, også på statsminister-spørsmålet. De lyktes langt bedre enn sine voksne partikollegaer.
Alt annet enn kaos
Ungdomspolitikerne klarte å holde det på et nivå langt under det kaoset som Erna og Sylvi stelte i stand i riksnyhetene på tampen av forrige uke. Og ungdomsdebatten i forkant av årets skolevalg ble langt mindre mindre kaotisk enn tidligere skoledebatter på Re VGS.
For en Re-daktør som har fulgt mang en skoledebatt, ligger for eksempel året med Norgespatriotene i panelet friskt i minne. Da ble det tilløp til kaos i Ramneshallen.
Men javnt over ser vi av ReAvisa-arkivet at vi har stort sett skrytt av skoledebatten på Re VGS, ofte som valgkampens beste her i Re. Så også i år.
Kun skoledebattene igjen
Nå skal det sies at det er ikke mange debattene som arrangeres lenger her i Re. Som så mye annet har det forsvinni til Tønsberg. I tidligere tider arrangerte fagforeninger, kommunen, med flere, debatter og folkemøter i forkant av valg på samfunnshus og i forsamlingslokaler her i Re.
I år er det kun to skoledebatter, denne på Re VGS som etterfølges av skolevalg mandag og tirsdag, og en på Ramnes skole for barneskoleelever på mandag ei uke før stortingsvalget.
Ellers er det slutt på alle debatter for folk flest, utover skoledebattene, her i Re.
Fraværsgrense-debatt
Til gjengjeld var debatten på Re VGS meget god. Alt fra lyd til ordstyring og til klar inndeling av interessante tema. En «Ja eller nei-runde» ga klare svar, spesielt stor applaus fikk svarene på spørsmål om å endre fraværsgrensa og hvilke fraværsregler som bør gjelde i videregående skole.
Her spenner de politiske fasitene helt fra Rødt som ikke vil ha fraværsgrense i det hele tatt, via alle som vil justere noe på den, til FrP som vil kjøre på med fraværsgrense ikke bare på videregående, men også på ungdomsskolen.
En klar politisk skillelinje på høyre-venstre-skalaen i norsk politikk.
Ingen fraværsgrense i barnehagen
– Vi må ha en skole som elevene vil gå på. Da må vi sørge for nok penger til skolen, godt busstilbud så elevene kommer seg til og fra skolen, og så videre. At vi må ha press og tvangsmidler viser at skolen ikke er god nok, sier Halvor Bergkvist (Rødt).
– Vi trenger fraværsgrensa, men vi må bruke den riktig sånn av vi kan fange opp de som sliter, mener Marcus Eriksen (KrF). – Vi må ha ei fraværsgrense som er mer lik det du faktisk møter i arbeidslivet, mener Iver Grimholt (SP).
Mens Simen Viken (FrP) tar til orde for streng fraværsgrense på videregående og til og med på ungdomsskolen, til sterke reaksjoner fra både resten av panelet og salen, spørsmålet ble «hvor langt ned vil du gå i alder, helt ned til barneskolen?»
– Vi har noe som ikke bør ha fraværsgrense, og det kalles barnehage, sier FrP-ungdomspolitikeren til latter fra salen.
Neppe vippskrav fra Jonas
At en krangel om hva som faktisk står i partiprogrammet til Høyre om nivådeling i skolen og når det skal slå inn kan føre til roping i mikrofoner, er fantastisk. Politisk engasjert ungdom som vil spre politikken sin og som virkelig står for noe, trur på noe, og kjemper for det. Dette er demokrati i praksis.
Re VGS-ansatt Kurt Shcjølberg syntes kanskje det ble litt mye ratting av spaker på miksebordet, men det fiksa han som vanlig helt greit. Ordstyrer Phillip Marti imponerte stort ved å flere ganger skjære gjennom og konkludere med at «her kommer vi ingen vei» og bytte tema. Proft som rakker’n.
De rødgrønne har neppe rett i at Erna sjøl skal stå i døra inn til klasserommet og peke ut hvem som er smarte og ikke, og peke dem i retning av hver sine klasser, i en Høyre-skole inndelt i A- og B-lag.
Så har neppe Mats Flåtten (H) rett i at Jonas Gahr Støre personlig sender vippskrav til hver og en av oss hvis han fortsetter som statsminister etter valget.
Gjengkriminelle skjelver neppe i buksa
Og ingen av ungdomspolitikerne har vel rett når de spår helvete hvis deres parti ikke kommer til makta, og tilsvarende himmel hvis de vinner valget. Der minna de mest om sine voksne partifeller, med innøvde fraser om elendighet om motstanderne, og tilsvarende gull og grønne skoger om sin egen politikk.
Dette kom også fram i bolken om vold og ungdomskriminalitet. – Hvis FrP-politikk hadde fungert, så hadde USA vært verdens tryggeste land – og det er det vel ikke?, spør Rødt-ungdomspolitikeren retorisk til humring fra salen.
Høyresida med FrP i spissen prater om strengere straffer og senkning av den kriminell lavalder. – Hver gang de rødgrønne snakker om kriminalitet, så er det fritidsklubber og forebygging.
– Og hver gang høyresida snakker om kriminalitet, så er det høyere straffer. Men gjengkriminelle skjelver neppe i buksa av deres forslag om å senke den kriminelle lavalderen og noen flere år i fengsel, smeller det tilbake.
Narkonettverk eller fingerhekling
Når det gjelder legalisering av narkotika, mener Simon Hotvedt (MDG) at det skal bli mulig å kjøpe narkotika på apoteket og at legalisering av for eksempel cannabis på lik linje med alkohol vil ta vekk grunnlaget for store kriminelle nettverk.
– Det er så naivt å tro at legalisering fører til at kriminelle narkonettverk starter med fingerhekling, sier Iver Grimholt (SP) til latter fra salen. – Det er f… meg helt tullete å i det hele tatt tenke på legalisering.
Fabian Sandvold (AP) får kritikk fra alle kanter for Arbeiderpartiets rusreform, men ungdomspolitikeren er stolt av en historisk rusreform:
– Der politiet først og fremst er til for å ta de som forsyner, ikke de som bruker, narkotika.
Rundt grøten og bare grøt
Alle partier som er representert i kommunestyret i lokalpolitikken i Tønsberg var invitert til panelet, dermed var også INP representert ved David Murphy. Han var plassert til høyre for ordstyrer, men fant seg ikke til rette.
– Høyresida snakker rundt grøten, venstresida snakker bare grøt. Vi trenger en ny kurs for Norge, mener INP, som har to representanter i kommunestyret i Tønsberg.
MDG var like mye i tottene på de deres ungdomsrepresentant Simon Hotvedt var plassert sammen med på venstre side, spesielt i spørsmål om legalisering.
– Kan godt bruke pengene på tennene deres
Tannhelse var siste tema i debatten, der Rødt pusher på for at også munn og tenner skal være en del av kroppen, ikke en privatisert liten del av oss og helsesystemet.
Mats Flåtten (H) gjentar under samtlige temaer at folk skal få beholde mer av sine egne penger: – Og hva dere bruker de på, ja det kan også være tennene deres.
Torsdag 28. august 2025 var det skoledebatt, mandag 1. september var det skolevalg, og i dag tirsdag 2. september blir valgresultatet for Re VGS klart.
Dette var alle ungdomsrepresentantene i skoledebatt-panelet:
- Halvor Bergkvist (R)
- Sara Hasle (SV)
- Fabian Sandvold (AP)
- Simon Hotvedt (MDG)
- Iver Grimholt (SP)
- Oscar Solvaag (V)
- Marcus Eriksen (KrF)
- David Murphy (INP)
- Mats Flåtten (H)
- Simen Viken (FrP)