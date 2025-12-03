Ny musikk fra Re: – En drøm som går i oppfyllelse

Sindre har drømt om å gi ut sin egen musikk. Nå er han i innspurten for plateutgivelse, med flere singler ute – og konsert sist helg. Det er som en drøm for publikum, også.

Sindre Gade Johnsen sitt plateprosjekt med SinDream er i sin siste fase, og låtene ble sist lørdag presentert på Nidhoggs brønn i Tønsberg. Sindre sjøl var spent på oppmøtet, men det var det ingen grunn til – det ble fullt hus og stormende jubel, forteller Tom Hansen, mangeårig ungdomsskole-lærer og kulturildsjel i Re.

SinDream-prosjektet starta så smått tilbake i 2017 etter at han presenterte en mengde gitarriff som han fikk god respons på. Så begynte samarbeidet med trommis Joakim Knotten, og seinere ble Bjørn Frisholm med på bass og Mikkel Bergli på elgitar.

– Det skjer noe magisk!

Les mer om Sindre og hans musikkdrøm i denne ReAvisa-saken. Nå er de 16 låtene mer eller mindre ferdigmiksa av Terje Stangeland og lydbildet er strålende, skriver Tom Hansen i sin anmeldelse. Han var også på konserten sist lørdag og som vanlig imponerte det unge supertalentet Mikkel Bergli på gitar:

Mikkel blåste øra av publikum med en fantastisk gitarsolo allerede midt i den første låta. Da var standarden for kvelden satt! Bandet er kjent for sin energiske musikk og med Bjørn Frisholms basspill og publikumsfrierier i tillegg var det mer enn nok action fra scenen til å få stemningen i taket.

Sindre har egentlig en lys stemme, men når han drar på skikkelig så tror man nesten ikke at det er han som synger – det skjer noe magisk!

Geniale melodilinjer

Sistemann Joakim er motoren som driver bandet framover, og på låtene «In the wrong ways», «Disco dreams» og «Driven by the dream» var det som å høre et tog fosse fram.

Tre av låtene er allerede lagt ut på Spotify, og to av dem kom selvfølgelig på slutten av konserten. Det var de allsangvennlige «All that’s after dark» og «Electric mind».

Disse to har noen geniale melodilinjer, og du må være ganske genial sjøl for å lage noe sånt, skriver Tom Hansen til ReAvisa:

Sin helt egen stil

– Det har Sindre greid, og når du så får et så fartsfylt komp ved siden av så har gutta egentlig to hitlåter. Det ble selvfølgelig ekstranummer med «The night» og da fikk vi også oppleve skikkelig headbanging fra publikum.

Dette ble en super kveld for et feststemt publikum som fikk rista fra seg skikkelig. Ny singel blir lagt ut snart og full CD kommer utpå vårparten. Sindre kan være stolt av hva han har fått til med alle disse flotte låtene der han virkelig har finni fram til sin helt egen stil.

Det er mange som nå gleder seg til hele plata kommer og det er bare å følge med for nye konserter med SinDream.

Sjekk hvor du finner avisa overalt i Re og omegn, eller les papiravisa på nettavisa – gratis. Og her kan du lese avisa på nettavisa.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.