Populær førjulsgave: – Nå er det mange som blir glade

– Det ser jo fint og flott ut her, men halvparten virker jo ikke lenger. Så denne gaven blir det full jubel for, sier kontaktlærer Ingrid som sendte søknaden til sanitetsforeninga.

Tirsdag 2. desember 2025 kom Våle og Fon sanitetsforening med de nye symaskinene. Fem i tallet. Til en verdi av hele 18.500 kroner.

– For en lykke! Nå er det mange som blir glade, sier Ingrid Tszhicaja, kontaktlærer for 5. trinn på Kirkevoll skole. Hun sendte søknaden på vegne av skolen.

Litt halvveis søm- og tekstil-rom

5. trinn skal sy sine egne forklær, som de så skal bruke i mat og helse-faget i 6. klasse. Søm- og tekstil-rommet i kjelleren på Kirkevoll er mye i bruk, men det er bare halvparten av elevene som får sitte ved en symaskin.

– Dette blir så bra, forteller Ingrid som aldri hører noen klager fra elever som skal ha time på søm- og tekstil-rommet.

– De aller fleste er veldig glad i skoletimer med praktisk arbeid, og det er en viktig del av skolen.

Bidrar med så mangt i bygda vår

Våle og Fon sanitetsforening fikk søknaden fra Ingrid og gikk for å bevilge en god slump med penger. Og det er ikke det eneste foreninga bidrar til: De har tidligere gitt penger til Basen på Kirkevoll, de har gitt drikkedispensere til Ramnes og Røråstoppen skoler.

De har gitt apparater og puter til barnefysioterapi på kommunehuset, de bidrar før hver jul til Re helsestasjon, pluss mye mer.

De står for flere arrangement, blant annet gratis middag for hjemmeboende pensjonister to ganger i året.

Blir gjerne flere aktive i foreninga

Alt dette er mulig fordi folk i bygda støtter opp om deres arbeid og kjøper julekalendere, fastelavnsris, mai-blomster, lodd, med mer. – Det er mange som støtter opp, og derfor har vi muligheten til å bidra med gaver som dette.

– Det aller meste av det vi får inn, går tilbake til bygda vår. En liten andel går til et sentralt bidrag, fra alle sanitetsforeningene i landet, til forskning på kvinnehelse.

Inger Lise Gran, Torhild Sanni og Renathe Fekene fra Våle og Fon sanitetsforening forteller at de gjerne blir flere aktive i foreninga.

En veldig populær gave

– Sånn som her, når vi kjøper inn symaskiner til skolen, så tar vi jo egentlig over en av oppgavene til kommunen. Vi skulle jo helst sett at dette var noe kommunen klarte sjøl, men når det ikke er sånn så er det jo fint å kunne hjelpe, sier Inger Lise.

Sanitetsdamene understreker at det er viktig med praktiske fag i skolen og at det bør satses på. De er glade for å kunne bidra til at det kan skje på Kirkevoll skole.

Elever og lærere som fikk med seg gaveoverrekkelsen i dag er helt enige: Dette er en gave som det blir satt veldig stor pris på.

