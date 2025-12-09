Siste før jul: – Dette topper alt vi har fått til før

Frivillige med nisseluer og julegensere pakker for harde livet. For aldri har de hatt en større pakkejobb foran seg enn i år.

– Vi har aldri hatt ei bedre pakke å dele ut, enn i år, forteller Torbjørn Brunstøl, frivillig-leder for Matutdelinga i Re. – Ei helt rå kasse, faktisk blir det tre kasser i høyden.

– Det er den råeste julematkassa vi har delt ut noen gang. Og det takket være lokalt næringsliv som støtter opp om dette. Uten den hjelpa hadde vi aldri fått til noe så bra som dette.

Færre får mer mat-hjelp enn før

Som ReAvisa har skrivi om tidligere i denne førjulstida: Det er ikke flere som får mathjelp i Re, heller noen færre enn før. Men de som fortsatt trenger hjelp, de får mer hjelp – derfor blir den frivillige jobben bak enda større i år:

– Det er tre måneders innsats som ligger bak dette, forteller Torbjørn til ReAvisa. Lokalavisa er innom mens det pakkes matkasser på formiddagen i dag tirsdag 9. desember 2025 – den siste matutdelinga før jul.

– Vi er seks som sitter i styret, som møtes for å innhente støtte og organisere alt sammen. Så har vi rundt 15 – 20 frivillige som hjelper til med stort og smått gjennom året.

Et ganske så velsmurt frivillig-maskineri

Denne siste matutdeling-tirsdagen før jul er det rundt femten gode hjelpere med. Gjennom hele året er det matutdeling annahver tirsdag. – Det ser kanskje litt kaotisk ut akkurat nå, medgir Torbjørn, mens det bæres, stables, trilles nye varer inn og folk snubler litt i beina på hverandre.

– Men alle har hver sin oppgave, alle veit akkurat hva de skal gjøre. Så vi har egentlig fått et ganske så velsmurt maskineri opp og gå her, ellers hadde det neppe gått, forteller Torbjørn om den hektiske formiddagen i dag.

For det ligger mye frivillig arbeid bak. Hele mandagen gikk med til å hente og systematisere. Alt måtte være inne seinest klokka 07.00 i dag tirsdag. Oppmøte for matkasse-pakking var klokka 06.30 på morgenkvisten.

Mathjelp til rundt 150 personer i Re

ReAvisa er innom i 11-tida, en times tid før mottakerne av matkasser kommer for å hente det kjærkomne og for mange helt nødvendige bidraget til en bedre jul, med god mat som mange tar som en selvfølge gjennom jula.

Det er rundt førti kasser som gjøres klare – eller det vil si 120, siden det er tre kasser til hver – som går til cirka 150 personer. De aller fleste kommer og henter sjøl, men fem – seks mottakere får det tilkjørt.

De får pålegg, middag, dessert og godteri, og vi kjenner igjen mange trofaste bidragsytere gjennom alle åra med matutdeling i Re. Se hele lista i bunn av denne saken.

Fortjener en skikkelig klapp på skuldra

Matsentralen er fortsatt basen for bidragene, men det blir stadig mindre mat og hente der. Dessuten er det lite julemat der nå, den kommer først i januar. Derfor er det flott med støtte fra lokalt næringsliv som sørger for at det blir julevarer i kassa.

Det har kommet inn 70.000 kroner fra givere og legat som brukes til innkjøp av julemat. Uten dette, hadde det ikke blitt særlig julepreg over matkassene – noe de frivillige setter alt inn på å få til.

– Og det har vi klart, også i år – og bedre enn noen gang. Det mener jeg denna gjengen med frivillige fortjener en skikkelig klapp på skuldra for, sier en stolt frivillig-leder Torbjørn Brunstøl.

Disse har bidratt til årets jule-matkasse-utdeling:

Jernia

Bikeshop

Stangekylling

Flemming egg

Mills

Gårdsand

Meny

Vestfoldsalat

Fatland

Private donasjoner

Anders Madsens legat

Matutdelinga i Re arrangerer også «Julaften for alle» der de holder Brårsenteret oppe for alle som vil komme for litt julekos og sosialt samvær på julaften og 2. juledag. Du kan lese mer om dette her.

