Rykker ut etter melding om brann: – Svært mye røyk

Brann, ambulanse og politi rykker ut til Re tirsdag kveld. Politiet sperrer av hele næringsområdet på grunn av svært stor røykutvikling.

Det er klokka 20.31 tirsdag 9. desember 2025 at alle nødetater varsles av en automatisk brannalarm hos Revac på Linnestad næringsområde. Nødetatene melder ved sin ankomst at det er kraftig røykutvikling fra ett bygg inne på området.

– Det er ikke sett flammer, men røykmengde øker. Ansatte på stedet jobber allerede med å dra masse ut fra bygget med hjullastere. Det er ikke meldt om skadde personer, heter det i første melding fra operasjonssentralen for Politiet i Sør-Øst.

Svært mye røyk fra stedet

ReAvisa kan bekrefte at det er røyk på vei til stedet like etter første melding om brannalarmen. Politiet sperrer av hele næringsområdet ved innkjøringa fra Bjuneveien. – Ingen andre enn nødetater tillates opp i feltet, får lokalavisa opplyst.

– Det meldes om svært mye røyk fra stedet, forteller Inge Omli Landsrød, operasjonsleder for Politiet i Sør-Øst, i en oppdatert melding. Vannpumper inne på området skal være aktivert.

– Det er ingen informasjon om at noen er utsatt for røykskader eller andre skader, røykdykkere jobber med å få oversikt, melder Politiet i Sør-Øst.

Saken oppdateres.

