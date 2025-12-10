Varsler drone-aktivitet over Revetal i dag

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) står bak. Målet er å sikre oppdatert terrengdata.

Dette skjer fra klokka 10.00 i dag onsdag 10. desember 2025, og drone-flyvinga skal kartlegge Revetalbekken og områdene rundt.

Dronen er utstyrt med fallskjerm, og NVE forteller at bakkerisikoen er på det absolutt laveste. Målet er å sikre mer oppdatert terrengdata.

Her skal dronen fly i dag:

Kartlegginga kommer som en følge av høstens flom på Revetal. Det var den tredje flommen her på ti år, med større skader enn noen gang tidligere.

Oversvømmelser på Revetal er et nytt fenomen, les mer om det her.

Og se video fra opprydning etter høstens storflom:

Sjekk hvor du finner avisa overalt i Re og omegn, eller les papiravisa på nettavisa – gratis. Og her kan du lese avisa på nettavisa.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.