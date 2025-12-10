Avrunda konsert-året på Kaffetid: Tidenes beste?

Fantastiske Claudia Scott avrunda konsertåret på Kaffetid. Planene er allerede spikra for starten på det nye konsert-året.

Helt siden høsten 2019 har Kaffetid i 2. etasjen på Re-torvet bydd på flotte opplevelser. Den aller første konserten var med Louis Jacoby for litt over seks år siden: «Latter og gåsehud på den nye Kaffetid-scenen», skreiv ReAvisa den gang.

– Vi kommer til å kjøre noen konsertkvelder nå og da, røpa eierparet for Kaffetid på Re-torvet, Heidi og Ole Bjørnar Rødje, som da hadde tatt over kafeen på nyåret tidligere samme år.

Alltid utsolgt på forhånd

Og det har de holdt, så til de grader. Etter den første konserten med Louis Jacoby har de store legendene opptrådd på rad og rekke her i Re: Rune Rudberg, Tom Mathisen, Ole Evenrud, Jenny Jensen, Tore Halvorsen, Ole Paus, Ottar Big Hand Johansen, Jørn Hoel, Steinar Albrigtsen, Sputnik.

Og Mr. Ray, Hans Olav Trøen, Odd Arne Sørensen, Trond Granlund, Asle Beck, Monica Nordlie, pluss lokale innslag som for eksempel Kaffetid-vert Ole Bjørnar Rødje sammen med Frank Wedde.

I år har det også vært ett par foredrag, først på nyåret med Ingebrigt Steen Jensen og Kjetil Kristoffersen, i mars med Christian, Stein og Martin Ingebrigtsen.

Samtlige eventer har vært utsolgt i forkant av torsdagskveldene.

En fin ramme rundt

Det har også i år vært flere konserter, først ut i 2025 var Arne Benoni, Frode Johansen, Benny Borg og nå sist ut Claudia Scott den første torsdagen i desember. Alle konserter på Kaffetid holdes etter stengetid for de andre butikkene i 2. etasjen på torsdagskvelder.

ReAvisa har fått flere meldinger fra lokale musikkelskere som setter stor pris på disse konsertene, og publikum stiller opp gang på gang, de kommer igjen og igjen. Først til mat, så musikk.

– Vi har verdens beste publikum, det er utsolgt hver bidige gang, forteller Ole Bjørnar til ReAvisa. Denne scenen blir satt stor pris på, både av de foran scenen – og de på den lille scenen.

– Jeg får stadig henvendelser fra store navn, skikkelig legender, som har lyst å komme hit og spille, for de hører så mye bra om konsertene her, og da tenker jo jeg det mest er publikum og ramma rundt som gjør dette så flott.

Tidenes beste?

Til årets konsert-finale på Kaffetid-scenen var det også utsolgt og ingen billetter igjen – som vanlig. Det sto tredve til førti på venteliste. – Vi kunne jo fylt opp til randen, men det vil vi ikke, forteller Ole Bjørnar. – Vi vil at alle som kommer skal sitte godt, se godt, høre godt, og få en god opplevelse.

Lokalavisa har vært innom flere av konsertene her, helt siden den aller første for seks år siden, men må si at Claudia Scott var en av de aller beste – kanskje noen sinne.

Denne dama er helt rå og rocka Revetal skikkelig, sammen med eminente Olav Torgeir Kopsland på gitar.

Det var helt tydelig å se blant publikum at mange har et sterkt forhold til låtene hennes.

Flere konserter i 2026

Claudia Scott (68) er kanskje mest kjent for hiten «Heard you on my radio» fra hennes første soloplate i 1992, men hun er fortsatt en aktiv artist med nyere musikk. Langt ifra ukjent for flere i Kaffetid-publikummet.

Re og Revetal var derimot noe ukjent territorium for henne, hun ble overraska over hvor stort senter vi har her. – Hun hadde glemt sminken, men det var jo ikke noe problem, forteller Ole Bjørnar.

Claudia Scott tok seg en shoppingrunde på Re-torvet før konserten, som avrunder årets konsert-år på Kaffetid. I 2026 åpner Mr. Ray et nytt konsert-år her, det skjer torsdag 29. januar 2026.

– Mr. Ray har vært hos oss tidligere, og det har vært veldig populært og noe mange har ønska tilbake, forteller Ole Bjørnar.

Re-comeback – igjen

Så blir det enda et Re-comeback, med en ny Rune Rudberg-konsert torsdag 12. mars 2026. – Dette blir faktisk tredje gangen Rune Rudberg kommer til oss, og erfaringsmessig veit vi at det blir fort utsolgt.

– Dette er en fin anledning til å hære hva denne artisten står for i rolige omgivelser, forteller Ole Bjørnar.

Med rette stolt av det han og Heidi får til på Kaffetid-scenen med store artister på løpende bånd.

Vil du lese mer om tidligere konserter på Kaffetid, kan du lese mer om det i ReAvisa-arkivet.

