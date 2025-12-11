Julekonsert i kveld og julerock til helga

Oda Jonetta holder julekonsert med kantor Truls Gran i kveld, og allerede lørdag spiller Truls nok en konsert – da på Kulturhuset Elverhøy.

Og forrige helg var han med på VåRa-korets julekonsert og juleshow, så det er tett med spilleoppdrag for den populære kantoren og kultur-ildsjelen i bygda vår. Du kan lese mer om Truls Gran i denne papiravisa fra tidligere i år.

Oda Jonetta Brenna Joberg kan du lese mer om i disse ReAvisa-sakene, hun har i en årrekke gleda oss i hjembygda med sin vakre sangstemme – og tidligere i år ble hun kjent for flere da hun gikk langt i The Voice på TV2.

Julekonsert i kirka

Vi kan trygt si det ble en vellykka julekonsert i fjor, med full kirke og super stemning. Derfor er det gledelig at dette gjentas i år, og da er det vel snart blitt en tradisjon?

– Vi gleder oss stort til å vise fram god julemusikk og skape ordentlig julestemning med dere, fortalte Oda Jonetta og Truls i den ferske ReAvisa på papir.

Nå er de klare for julekonsert i Ramnes kirke i kveld torsdag 11. desember 2025, med gjesteartister Vilde Joberg Horn og Pernille Meilegård Joberg.

Konsertstart er klokka 19.00, billetter selges ved inngang, ikke i forkant, opplyses det.

Ny julerock i år

Truls Gran er med som gjesteartist når det hellokalet bandet Za-Zaa står på scenen igjen. Julerocken har vært en fast juletradisjon i mer enn tjue år. Opprinnelig vokalist Othilie Solberg Burdal er med igjen, som i fjor.

Ellers består bandet av Christian Borge, Audun Kalleberg, Stian Ormestad og Aasmund Klausen, alle fra Re.

Dato for årets julerock er lørdag 13. desember 2025, og stedet er Kulturhuset Elverhøy.

Det er fortsatt billetter i salg og det blir også mulig å kjøpe billetter i døra.

Bygdeungdommens julebord

Re bygdeungdomslag inviterer til julebord lørdag 13. desember 2025 på Vonheim i Fon. Det blir liveband og god stemning, – så ta med deg venna og bli med på moroa!, inviterer bygdeungommen i Re.

Så er det også på sin plass å minne om julearrangementet på Brårsenteret til uka: Re frivilligsentral samarbeider med hjemmetjenesten, og det finansieres med midler fra Jens Holtungs gavefond.

– Vi ønsker å nå ut til eldre hjemmeboende som vil være med på litt førjulshygge sammen med oss.

Det skjer tirsdag 16. desember fra klokka 13.00 til 15.00, forteller frivillig-leder Rina.

Påmelding i forkant

– Arrangementet er gratis og vi kan tilby transport. Det blir skikkelig god julestemning med julegrøt, bingo, kaffe, pepperkaker og underholdning. Du må melde deg på i forkant, si ifra dersom du trenger transport.

Dette er et samarbeid mellom Re frivilligsentral og «Bli med inn – i felleskap» som jobber med frivillighet i hjemmetjenesten i kommunen.

Påmelding skjer til Lene B. Pettersen på telefon 47 24 09 75.

Glagjengens julekonsert

Tirsdag til uka holder også Glagjengen sin julekonsert i Våle kirke, det skjer klokka 18.00 tirsdag 16. desember 2025.

Solist er Randi Gunhildstad. – Velkommen til en stemningsfull kveld med familie og venner, inviterer Glagjengen.

Det er gratis inngang.

Blågjengens julekonsert

Mandag til uka holder Blågjengen sin julekonsert i Ramnes kirke, det skjer klokka 19.30 mandag 15. desember 2025.

Her gjester begge kveldens artister også denne konserten, Oda Jonetta Brenna Joberg på sang og Truls Gran på orgel.

– Garantert julestemning, lover Blågjengen. Det er gratis inngang.

Julegrøt fra bålpanna

Tirsdag til uka er det også juleavslutning for bålkosen i Revetalhagen, som har vart hele denne høsten: Alle kan stikke innom og få et varmt måltid, rett fra bålpanna, hver tirsdag fram til jul, meldte ReAvisa tidligere i år.

Dette er et nytt prosjekt i Revetalhagen, støtta av integreringsmidler fra Tønsberg kommune og et samarbeidsprosjekt med Girls Project som har integreringsmidler fra Vestfold fylkeskommune.

Tirsdag 16. desember 2025 blir det bålkos og det serveres julegrøt fra bålpanna fra klokka 14.30 til 16.30, – alle velkommen, inviterer Siw Karence Henriksen, frivillig i NaKuHel Revetalhagen.

