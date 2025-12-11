Boksignering med Nordlys-Veronica her hjemme i Re

I den ferske papiravisa kan du lese om Veronica Danielsen (30) – og fredag kan du møte henne i bokhandelen på Re-torvet.

– Velkommen til signering med Veronica Danielsen fra klokka 12.00 til 15.00 fredag 12. desember 2025, inviterer Nordli Revetal.

Veronica fortalte om boksigneringa her hjemme i Re i den ferske papiravisa, som ett av tre besøk til hjembygda framover:

Hjem til Re

Fredag vil Veronica signere sine egne bøker på bokhandelen på Re-torvet. Lørdag 21. mars 2026 skal hun holde foredrag for barn og foreldre og dele ut diplomer på Revetal bibliotek, tirsdag 14. april 2026 skal hun holde foredrag for Re pensjonistforbund.

Men du trenger ikke vente til disse datoene for å høre henne, du kan sjekke ut podcasten «Burde vært pensum» på NRK. Der forteller Veronica om nordlyset, noe hun brenner ekstra for. Det er bare noe av alt det Re-jenta har vært med på de siste åra.

Sjøl presenterer hun seg som “fysiker og vitenskapformidler og en skikkelig nordlys-nerd”. Hun kan forklare fenomenet, og hun kan spe på med masse kunnskap om blodmåne og annen fascinerende fakta og vitenskap.

Vite-Vero

Veronica – alias Vite-Vero – har skrivi to bøker om nordlyset for Norges største forlag Cappelen Damm, først en for voksne og så en for barn: Bøkene er en fengslende fortelling om ett av våre aller mest mytiske naturfenomener.

Veronica Danielsen er fysiker, vitenskapsformidler og en skikkelig nordlysnerd. Hun elsker å lære nye ting og å dele det hun har lært med andre, blant annet gjennom vitenshow og i arbeidet som leksikonforfatter.

Du har kanskje sett henne som gjest i både Lindmo på NRK og på frokost-TV på TV2. Les mye mer om den unge fysikk-kjendisen fra Re i denne papiravisa – les papiravisa på nettavisa eller plukk den med deg fra ei avishylle i Re og omegn.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.