Fortsatt mye på juleplanen: Straks juletraktortog i Re

Mye å finne på i ei travel førjulstid, med små og store møteplasser i bygda vår som bidrar til en god og landlig julestemning. Mange små og store gleder seg veldig til et nytt juletraktortog.

I går kveld var det julekonsert med Blågjengen i Ramnes kirke og i kveld er det julekonsert med Glagjengen i Våle kirke, du kan lese mye mer om jula i Re i årets siste papiravis.

Konsertstart i kveld tirsdag 16. desember 2025 er klokka 18.00. Randi Gunhildstad er solist. – Velkommen til en stemningsfull kveld med familie og venner, inviterer Glagjengen. Det er gratis inngang.

Juletraktortog gjennom Re

I morgen onsdag skjer det hele bygda har gleda seg til i ett år, helt siden Re bygdeungdomslag arrangerte det for første gang i fjor: Juletraktortog gjennom Re!

Onsdag 17. desember 2025 skjer det igjen, og da blir det vel en tradisjon? Oppmøte er på Hotvedt gård ved Svinevoll og destinasjon er Revetal.

Les mer om juletraktortoget og se kart over ruta. Og vil du mimre tilbake til fjorårets juletraktortog, sjekk denne ReAvisa-saken.

Romjulsfest på Stange gjestegård

Til helga blir det førjulsfest på Revetal gamle stasjon med Cir.Cuz på scenen igjen, dette har også blitt en tradisjon. Årets party-dato er lørdag 20. desember 2025.

Hvis vi skal se litt framover, så veit vi at det blir «Julaften for alle» i regi av Matutdelinga i Re på julaften og 2. juledag, les mer om det i denne ReAvisa-saken.

I romjula blir det 4. dagsfest på Stange gjestegård, det er blant alt det du kan holde deg oppdatert på i desember-avisa.

Førjulshygge for eldre hjemmeboende

Denne tirsdagen 16. desember 2025 er det også et nytt julearrangementet på Brårsenteret: Re frivilligsentral samarbeider med hjemmetjenesten, og det finansieres med midler fra Jens Holtungs gavefond.

– Vi ønsker å nå ut til eldre hjemmeboende som vil være med på litt førjulshygge sammen med oss, inviterte Lene B. Pettersen og Rina Winnem-Tønder i ReAvisa her tidligere.

Les mer om det i årets siste papiravis, desember-avisa 2025.

Julegrøt rundt bålpanna

Denne tirsdagen er det også juleavslutning for bålkosen i Revetalhagen, som har vært hele denne høsten: Alle kan stikke innom og få et varmt måltid, rett fra bålpanna, hver tirsdag fram til jul, meldte ReAvisa tidligere i år.

Dette er et nytt prosjekt i Revetalhagen, støtta av integreringsmidler fra Tønsberg kommune og et samarbeidsprosjekt med Girls Project som har integreringsmidler fra Vestfold fylkeskommune.

Tirsdag 16. desember 2025 blir det bålkos og det serveres julegrøt fra bålpanna fra klokka 14.30 til 16.30, – alle velkommen, inviterer Siw Karence Henriksen, frivillig i NaKuHel Revetalhagen.

Mye mer om jula i Re finner du i desember-avisa. Sjekk hvor du finner avisa overalt i Re og omegn, eller les papiravisa på nettavisa – gratis.

