140 håndballnisser i hallen: – Barna gruser foreldrene

Noen foreldre er nok litt irritert på de noe spesielle nisse-reglene – men dommeren har den lengste nisselua, og da veit vel alle at den med lengst lue kan justere som man vil på reglene. Hvert fall akkurat denne kvelden.

Første fredag i desember var det tradisjonen tro nissehåndball i Ramneshallen. Dette har vært en førjulstradisjon «i alle tider» og mange små og store gleder seg veldig til denne happeningen som markerer juleavslutning og sesongavslutning for høstsesongen.

– Når rundt 140 samles for leik og håndball-moro, da blir det litt armer og bein, forteller Bernhard Marti i Ramnes-håndballen, som har sendt over bilder og en rapport fra en trivelig og aktiv førjulskveld i hallen:

Moro og julegøy

Det var de yngste som begynte og atter en gang ble foreldrene ett hakk for små, med litt hjelp fra dommerne. Sjøl for spreke mammaer og pappaer blir det vanskelig å forsvare målet, når dommeren ber om 25 armhevinger.

– Det ble juledans, stive hekser og gode innøvde formasjoner. Hele veien med vår suverene leder Magnus Østlie som speaker. Her er det bare moro og julegøy! Dette er en kveld for barna først og fremst.

– Litt uhøytidelig håndball, med litt spesielle nisseregler. Tull og tøys med foreldre. Og med suverene dommere som legger lista passe høyt.

Lengst nisselue

Det ble ikke telt skritt denne kvelden, men derimot ble det slått hardt ned på foreldre som prøver seg på litt ufine triks, og det var flere tildragelser til det – som for eksempel holding av egne barn. Der hadde dommerne fått beskjed om å være strenge.

Noen av foreldrene kalte det «hjemmedømming», men nissehåndball er nissehåndball. Men når dommeren stiller med den lengste nisselua, vel – da er det ingen tvil om hvem som har rett.

Nissehåndball er med på å skape et positivt miljø på tvers av alderstrinn. Alle lag har sitt underholdningsbidrag, som eksempelvis foreldre mot barn-kamp, straffekonkurranse eller en dans.

Fra krabbe-alder-nivå

Det var pølser, gløgg, saft og hvert år er det spenning om nissen kommer? Og nissen kom han. Med hjelpere og tunge sekker. Det var stas – og spennende – for alle. Kanskje aller mest for de aller yngste barna som går på allidretten.

Mina Volden har stått for dette i Ramnes IF. Dette er en åpen hall-trening for de aller yngste, og da er vi helt nede på krabbe-alder-nivå, forteller Mina. Hver tirsdag fra klokka 17.00 fylles hallen av rundt 40 – 50 barn som løper og leker.

– Målet er å skape bevegelsesglede, trygghet og gode opplevelser – helt uten prestasjonspress. Vi legger til rette for lek og samspill slik at alle kan være med, uansett erfaring.

Tilbud på alle aldersnivå

– Det er lav terskel for å bli med, og hver uke ser vi hvor mye barna koser seg og hvor fint det er å samles på tvers av barnehager, skoler og årstrinn, forteller Mina, som sammen med flere gode hjelpere leverer stafettpinnen videre til nye krefter som tar allidretten videre.

For de som ønsker å prøve håndball, har Ramnes IF tilbud for flere årskull: Gutter og jenter 2020/2019/2021 trener tirsdager klokka 18:00 – 18.45. Årskull 2018 trener tirsdager klokka 18.00 – 19.00.

Videre oppover i aldersklassene er det nå lag på alle aldersnivå i Ramnes IF sin håndballgruppe, får ReAvisa opplyst.

Alltid åpent for flere spillere

Det vil si lag på alle alderstrinn fra 5 til 14 år, i tillegg til J16- og damelaget. – Flere ønsker å spille håndball, etter en liten dupp etter pandemi-åra ser vi en fin økning i antall spillere, forteller Bernhard Marti til ReAvisa.

– Det eneste som mangler, er eget guttelag. Håpet er at flere gutter melder seg, det hadde vært gøy med et eget guttelag igjen. Det har Ramnes håndball en stolt tradisjon for.

– Ramnes ønsker seg alltid flere spillere. Alle som ønsker å prøve er hjertelig velkommen. Treningstidene våre ligger på nettsida vår, informeres det via lokalavisa.

