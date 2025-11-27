Første søndag i advent: Julegrantenning rundt om i Re

Det blir julegrantenning på Revetal og i Våle, Vivestad og Undrumsdal den første adventshelga, tradisjonen tro.

Alt om jula i Re kan du lese om i den ferske desember-avisa. Den første adventshelga er allerede til helga, 29. og 30. november 2025. På Revetal blir det salg av fakler på Revetal ungdomsskole søndag fra klokka 16.00, så blir det fakkeltog fra skolen til parken. Klokka 17.00 tennes julegrana i Revetalparken.

Ramnes og Røråstoppen skolekorps spiller, med gjester Blågjengen. Alle er velkomne til å synge og gå rundt juletreet. Det blir også salg av kaker og varm saft fra klokka 16.30.

En liten overraskelse til barna

Ved Våle samfunnshuset tennes julegrana søndag klokka 16.00, Glagjengen spiller til allsang og gang rundt juletreet. Etterpå blir det salg av grøt og saft på Fjellborg, med underholdning fra Revygruppa Sceneskrekk.

I Undrumsdal blir det adventsgudstjeneste i kirka søndag klokka 16.00, så fakkeltog fra kirka til Dalheim. Presten tenner julegrana, før det er gang rundt juletreet. Våle skolekorps spiller.

Så blir det førjulskafe på Dalheim med salg av kaffe, gløgg og kaker. Det blir gratis pepperkaker og saft, og fjøsnissen kommer med med en liten overraskelse til barna.

Julemarked og julegrantenning

Arrangør på Revetal er Ramnes og Røråstoppen skolekorps, arrangør i Våle er Våle ungdomslag, og arrangør i Undrumsdal er Solerød Jubateater, Undris og Idrettsforeninga Hauk. I Vivestad står en solid dugnadsgjeng fra bygda bak:

For det blir også julegrantenning utafor Sagatun i Vivestad til helga, og det skjer i forbindelse med Vivestad julemarked som arrangeres både lørdag 29. og søndag 30. november 2025, fra klokka 11.00 til 16.00 begge dager.

Julemarkedet byr i år på cirka femti utstillere ute og inne, kafeteria, loddsalg og stort bokmarked. Og ikke minst den legendariske julemiddagen i kjelleren. Det er gratis inngang og parkering.

Julebord på stasjon

Samme helg, lørdag 29. november 2025, blir det julebord på Revetal gamle stasjon, der Torgeir og kjendisene kommer tilbake til stasjon for å lage fest på Revetal. Helga etter, lørdag 6. desember, er det 1990-tallsparty på stasjon med Friends of the 90s og DJ Howard.

Mye mer om førjulstida her i Re kan du lese om i ReAvisas desember-nummer, som kommer ut den siste torsdagen i november, torsdag 27. november 2025.

Sjekk hvor du finner avisa overalt i Re og omegn, eller les papiravisa på nettavisa – gratis. Og her kan du lese desember-avisa på nettavisa.

