Gratis strøsand kan hentes hos Olgars på Brår

I snart tjue år har strøsandprosjektet eksistert i Re, der alle pensjonister fikk ei bøtte med sand levert på døra før hver vinter. For noen år siden ble prosjektet snevra inn til å måtte hente strøsand sjøl, men nå har frivilligsentralen en ordning der det kan kjøres ut til dem som trenger hjelp til det.

Strøsand er fortsatt gratis, og det er ment til privat bruk. Du kan hente i bøtter eller poser, ikke på henger, informerer Tønsberg kommune på sine nettsider (ekstern lenke).

Da ReAvisa skreiv om 15 år med prosjektet, ble det beregna flere millioner i sparte kroner og ikke minst mange fall og smerter spart for den enkelte.

Selvplukk av strøsand

Her i Re kan du hente sjøl på Olgars på Brår i Olgar Dahls vei 1. Det er åpent fra klokka 06.00 til 23.00. Hvis du ikke kan hente sjøl, kan Frivilligsentralen levere til deg. Meld fra via skjema på kommunens nettside (ekstern lenke) eller ring telefon 90 36 53 50 (mandag til fredag fra klokka 10.00 til 14.00).

– Husk å strø i tide – hele veien fra dørstokken til fortau, garasje, postkasse og avfallsbeholdere. Bruk gjerne brodder når du går ute, melder Tønsberg kommune.

– Vi ønsker alle en trygg og god vintersesong.

