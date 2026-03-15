Storseier i siste hjemmekamp: Alt ligger an til opprykk

SLÅSS SEG TIL STORSEIER: Siste hjemmekamp i kveld endte med 23-målsseier til Ramnes-jentene, som har vinni samtlige av sesongens kamper – bortsett fra den aller første. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Ramnes-jentene tapte sesongens aller første kamp, men etter det har det bare blitt seiere. Det ble også en festfinale i kveld, med 23-målsseier i siste hjemmekamp for sesongen.

Ramnes-jentene spilte sin siste hjemmekamp for sesongen søndag kveld 15. mars 2026. Det gjenstår kamper på bortebane, men de serverte en målfest i siste hjemmekamp.

«De topper tabellen og kjenner lukta av opprykk til 4. divisjon, første steg på veien tilbake dit Ramnes hører hjemme», het det i kamp-omtalen i forkant. Ramnes tapte sesongens første kamp, siden har de vinni samtlige kamper. Så også kveldens kamp.

Målene rant inn

Som vanlig, når det tas bilder i Ramneshallen, tok lokalavisa oppstilling ved motstandermålet. Der ble det plenty med bilder av Ramnes-scoringer. Larvik Turn 2-keeperen forteller at målet deres var å ikke bli overkjørt totalt.

De visste godt hvor sterk motstand de skulle møte denne kvelden, og de unner Ramnes å rykke opp. Målet var å ikke slippe inn mer enn 30 mål, men den målsetninga røyk halvveis i 2. omgang.

Da sto det 30 – 11 til Ramnes, og det var aldri noen spenning i kampen – men målfest ble det. Gjestene scora ikke ett eneste mål de siste ni minuttene, mens Ramnes putta fem til. Siste Ramnes-mål for sesongen på hjemmebane satte Annika Abel, ifølge kampstatistikken.

Hele laget ble banens beste

Til slutt sto det 35 – 12 på tavla, en suveren 23-målsseier til Ramnes-jentene. Banens beste Ramnes-spiller skulle kåres, men i siste hjemmekamp ble hele laget kåret til banens beste Ramnes-spiller: En Smil-sjokolade til hele gjengen.

Ramnes har to bortekamper igjen av sesongen: Først neste søndag i Nesjarhallen mot Nesjar, så sesongens siste kamp torsdag 16. april i Menstadhallen mot Borg.

Nå topper Ramnes tabellen i 5. divisjon, med færre kamper spilt enn lagene på 2. og 3. plass. Ramnes-jentene har opprykk og 4. divisjonsspill neste sesong i sikte.

Se ReAvisa-bildene fra kveldens kamp:

Sesongfinale i Ramneshallen, to kamper gjenstår før et høyst mulig opprykk – begge de resterende kampene på bortebane. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Slåsskamp om ballen. Ramnes vinner ballen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Ikke samtlige skudd gikk i mål, men de aller fleste. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Banens beste? Det ble hele Ramnes-laget, det. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Kommunen utsetter saken og cupen kan arrangeres som før.

