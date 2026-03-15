Storseier i siste hjemmekamp: Alt ligger an til opprykk

Ramnes-jentene tapte sesongens aller første kamp, men etter det har det bare blitt seiere. Det ble også en festfinale i kveld, med 23-målsseier i siste hjemmekamp for sesongen.

Ramnes-jentene spilte sin siste hjemmekamp for sesongen søndag kveld 15. mars 2026. Det gjenstår kamper på bortebane, men de serverte en målfest i siste hjemmekamp.

«De topper tabellen og kjenner lukta av opprykk til 4. divisjon, første steg på veien tilbake dit Ramnes hører hjemme», het det i kamp-omtalen i forkant. Ramnes tapte sesongens første kamp, siden har de vinni samtlige kamper. Så også kveldens kamp.

Målene rant inn

Som vanlig, når det tas bilder i Ramneshallen, tok lokalavisa oppstilling ved motstandermålet. Der ble det plenty med bilder av Ramnes-scoringer. Larvik Turn 2-keeperen forteller at målet deres var å ikke bli overkjørt totalt.

De visste godt hvor sterk motstand de skulle møte denne kvelden, og de unner Ramnes å rykke opp. Målet var å ikke slippe inn mer enn 30 mål, men den målsetninga røyk halvveis i 2. omgang.

Da sto det 30 – 11 til Ramnes, og det var aldri noen spenning i kampen – men målfest ble det. Gjestene scora ikke ett eneste mål de siste ni minuttene, mens Ramnes putta fem til. Siste Ramnes-mål for sesongen på hjemmebane satte Annika Abel, ifølge kampstatistikken.

Hele laget ble banens beste

Til slutt sto det 35 – 12 på tavla, en suveren 23-målsseier til Ramnes-jentene. Banens beste Ramnes-spiller skulle kåres, men i siste hjemmekamp ble hele laget kåret til banens beste Ramnes-spiller: En Smil-sjokolade til hele gjengen.

Ramnes har to bortekamper igjen av sesongen: Først neste søndag i Nesjarhallen mot Nesjar, så sesongens siste kamp torsdag 16. april i Menstadhallen mot Borg.

Nå topper Ramnes tabellen i 5. divisjon, med færre kamper spilt enn lagene på 2. og 3. plass. Ramnes-jentene har opprykk og 4. divisjonsspill neste sesong i sikte.

Se ReAvisa-bildene fra kveldens kamp:

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.