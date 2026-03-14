Kommunen utsetter saken og cupen kan arrangeres som tidligere: – Likevel med en liten bismak

Idrettslagene slipper å forholde seg til nye retningslinjer for overnatting, men Ramnes IF har allerede lagt ned en stor jobb for å følge regler som likevel ikke innføres før årets cup.

Lokalmediene skreiv om Tønsberg kommunale eiendom (TKE) sine nye og strengere retningslinjer for overnatting på skoler under cuper og samlinger, noe som høsta massiv kritikk fra idrettslag – blant dem Ramnes IF som er en av tre klubber bak Slottsfjellcupen i håndball.

Magnus Theiste Østlie, leder i Ramnes IF håndball, la lite i mellom når det gjelder prosessen og ikke minst de nye kravene. Han håpa kommunen kunne snu, og det har de gjort nå – hvert fall delvis.

Dårligere og dyrere for idrettslagene

De nye retningslinjene skapte stor frustrasjon i idrettslagene på grunn av en mangelfull prosess, sein informasjon og store merkostnader for frivilligheten. Nå er det klart at kommunen utsetter hele saken.

– Vi er opptatt av at person- og brannsikkerheten må ivaretas når skoler og andre bygg benyttes til overnatting, men vi erkjenner at prosessen rundt innføringen av nye retningslinjer ikke har vært optimal, sier kommunalsjef Torunn Årset til Tønsbergs Blad.

Slottsfjellcup har tatt høyde for de nye kravene. Magnus fortalte tidligere til ReAvisa om en merkostnad på godt over 200.000 kroner.

Mye av denne ekstrakostnaden vil nok fortsatt tappe overskuddet av Ramnes IF sin klart viktigste inntektskilde i løpet av året.

– Kommunen har laga mye styr for oss

I tillegg har det blitt lagt ned en stor jobb i å organisere ut ifra nye krav, som likevel ikke blir noe av. Cupen satte også påmeldinga på pause, i påvente av hva som skulle komme.

Allerede før fjorårets cup ble det nemlig varsla at det kunne komme nye retningslinjer før årets cup. Så skjedde det ingenting, før nå tidligere på vårparten.

– Frustrerende å vente så lenge, skuffende å få avklaring så seint, og rart at de nye kravene skal være så rigide, sa Magnus på vegne av Ramnes håndball.

– Vi veit egentlig ikke hva vi gjør nå. Kommunen har laga mye styr for oss, sier Karin Singstad, leder for Slottsfjellcupen.

Utsetter saken til høsten

Dette stiller Magnus og Ramnes håndball seg bak. Nå er det tilbake til start, men det er allerede leid inn ekstra plass, flere vakter, ekstra busser, med mer. Dette er kostnader kanskje kommer, åkkesom.

– Det er bra at kommunen lemper på krava. Ja, prosessen var litt dum og vi er litt seint ute, men det som skjedde på torsdag er bra av kommunen, mener Magnus nå i prat med ReAvisa.

Kommunen har ikke snudd, men utsetter saken. En endelig avgjørelse, som Ramnes IF har etterlyst i ett års tid, kommer enda ikke. Kravet om et nettoareal på minst fire kvadratmeter per person som overnatter er fortsatt fornuftig, mener kommunalsjefen.

Kommunalsjefen erkjenner at prosessen fram mot politisk behandling ikke har vært god nok. Derfor er det beslutta å utsette politisk behandling til høsten 2026.

