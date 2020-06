I fjor ble flaggstanga kutta ned – til uka skal pride-flagget heises igjen: – Håper flaggstanga får stå i fred!

– Vi må stole på at det som skjedde ikke skjer igjen, men ser gjerne at folk følger litt med og melder fra dersom noe virker å være i gjære, oppfordrer ordføreren.

Den kommende uka vil regnbueflagget vaie på Revetal og toppen av Tønsberg rådhus.

Da det skulle flagges i Re i fjor, fikk vårt lille lokalsamfunn hele landets oppmerksomhet:

Flaggstanga ble sagd i to til sterke reaksjoner både i Re og langt uttafor Re.

En mangfoldig kommune

Mandag morgen skal flagget heises igjen, og ordfører Anne Rygh Pedersen (AP) mener det er en selvfølge at den nye kommunen slutter opp om den årlige pride-markeringa.

– Vi ønsker at Tønsberg kommune skal være en mangfoldig kommune der alle skal få være seg sjøl og alle skal få være glad i den de er glad i.

– Vi har kommet langt i Norge når det gjelder homofile, lesbiske og transpersoners rettigheter, men det er fortsatt et stort behov for denne markeringen, sier ordføreren. Noe fjorårets hærverk vel beviser.

Ser gjerne at folk følger litt med

– Vi håper inderlig at folk viser respekt for pride-markeringa og lar flaggstanga stå i fred i år. Pride er en feiring av mangfoldet, men også en viktig påminnelse til oss alle om å ha respekt for alle mennesker, uavhengig av hvem de er glad i og hvem de er.

– Tønsberg skal være en inkluderende kommune der alle skal ha det bra. Vi må stole på at det som skjedde ikke skjer igjen, men ser gjerne at folk følger litt med og melder fra dersom noe virker å være i gjære, oppfordrer hun.

– Det handler i bunn og grunn om likeverd, understreker ordføreren til ReAvisa. Og det er det verd å hegne om.

Også kommunens folk følger litt ekstra med

Jan Eide, kommunalsjef for eiendom og tekniske tjenester, forteller at det ikke vil bli satt inn noen ekstra tiltak i forbindelse med flaggheisinga på Revetal i år.

I fjor ble flagget tatt ned hver natt, etter hærverket den første natta.

– Vi håper og trur at folk vil respektere flagget, og gjør ikke noe spesielt før vi må – og det håper jeg vi ikke må!, sier kommunalsjefen til ReAvisa.

– Vi har folk ute hver dag, hele året, og de vil nok følge litt ekstra med – men vi gjør ikke noe ekstra utover det, i utgangspunktet.

Fant aldri ut hvem som sto bak

Kommunalsjefen er samstemt med ordføreren i at folk flest gjerne kan være litt ekstra observante:

– Vi har en vaktmester-telefon som er bemanna hver dag, hele døgnet, hele året. Skulle det være noe, er det bare å ringe telefon 977 91 000.

Eller varsle politiet hvis det er hærverk på gang. Da er det viktig for politiet å være kjapt på plass. I fjor ble hærverket oppdaga på morgenkvisten neste dag.

Fjorårets hærverk ble det aldri noen løsning på. Politiet fant aldri ut hvem som sto bak, forteller kommunalsjefen til ReAvisa.

