Etter ett år i Re pakker Andrés kofferten: – Dette året vil jeg huske med glede for resten av livet!

Da ReAvisa møtte Andrés for første gang for snart ett år siden måtte vi snakke engelsk, men nå før hjemreise holder han en presentasjon på norsk der han forteller om et Re-besøk han aldri ville vært foruten.

I august 2019 kom Andrés Diaz (17) som utvekslingselev fra Mexico til Re.

Da han først kom til Norge, hadde han ikke hørt om så mye annet enn vikinger og ski.

Fra varmen til «kulda»

Han reiste fra varme trettiseks grader i Mexico, og kom til en norsk sommer med tjue grader.

Og fant fort ut at i Norge ble det kaldt. Han forteller om hans første hyttetur når han pakka seg inn i flere jakker og bøffer, mens vertsfamilien hans gikk rundt i T-skjorter.

Han fikk flere smakebiter på været i Norge.

Ut på tur, aldri sur

Andre uka etter han hadde kommet skulle han bestige Galdhøpiggen med klassen sin på Re videregående skole.

– Det var veldig kaldt, det snødde, regna og var tåkete hele dagen, forteller han. – Etter den turen var jeg helt bestemt på at jeg ikke kommer til å gjøre det igjen, men nå er jeg veldig takknemlig for opplevelsen.

Det er bare en av mange turer Andrés har opplevd i løpet av året.

Digger å gå på ski

Med Rotary har han reist på turer i Norge sammen med ungdom fra andre land, som også er på utveksling.

Sammen fikk de lære seg å gå på langrenn da de var på vinter camp i Nesbyen.

– Jeg liker å gå på ski, men det er litt skummelt når det går nedover og det ikke er så lett å stoppe…

– Re er et koselig lite sted der alt er veldig pent

Andrés har gjennom året bodd hos tre forskjellige vertsfamilier i Re, en i Revetal 3, en på Bjune og en i Våle.

Han har brukt busskortet flittig og har villet sykle hvis han skulle noe.

– Jeg har fått sett mye av Re, og jeg syntes det er et koselig lite sted der alt er veldig pent.

Holdt humøret oppe gjennom koronaen

– Det har vært en stor opplevelse, så det blir veldig rart når jeg skal tilbake til hverdagen i Mexico, forteller vår nye Re-venn.

– Det ble veldig spesielt når koronaen kom, alle turene jeg skulle på ble avlyst og skolen stengte.

Rotary medlemmene beundrer Andrés for å holde humøret gjennom dette.

– Kan jeg pakke med meg ribbe i kofferten?

Siste kvelden i Re skal han være med vertsfamilien å spise det som har blitt Andrés sin favorittrett i Norge, nemlig ribbe.

Og siste møte med foreningen som står bak utvekslingen, Re Rotary, var på Bakke mølle. Der fortalte Andrés om et fint Re-år.

Nåværende president Ivar Sørby overlot presidentvervet til Torbjørn Lia.

Nye utvekslingsplaner på trappene

Nyslått president Torbjørn Lia forteller at lokalavdelingen vil fortsette å ha mye fokus på ungdomsutveksling framover, også.

– Vi kan lære mye av hverandre på tvers av landegrenser, kontinent og kulturer, og når det kommer utvekslingselever hit til oss gir det også flere muligheter for å kunne sende ungdom ut her fra Re.

Og det vil Re Rotary fortsette med.

Ny norgesvenn og Re-patriot

Torbjørn synes det har vært veldig spennende å bli kjent med Andrés. De møtte hverandre tidlig etter Andrés kom til Re på distriktseminar med Rotary.

Her samla utvekslingselever fra hele distriktet seg for å bli kjent. På slutten av seminaret ble alle vertsfamilier invitert til å se når studentene presenterte seg sjøl på norsk, enten om de bare hadde vært i Norge ett par uker eller snart ett år.

Da gikk det litt stotrete, naturlig nok. Men på avskjedsmøtet på Bakke mølle gikk det på flytende norsk. På Re-dialekt.

