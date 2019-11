Andres er på utveksling fra Mexico til Re: Lar seg fascinere av norsk taco og norske nistepakker

Den norske tacoen er merkelig, mener meksikanske Andrés. For vi nordmenn putter så mye rart i tacoen vår. Men når Andrés skal mekke seg en norsk nistepakke, blir påleggskombinasjonen minst like merkelig…

Dette skoleåret går meksikanske Andrés Diaz Infante Camarena (16) på Re VGS, og bor her i Re.

Reisen tok over et døgn fra hjembyen Leon. På flyplassen venta det tre spente familier, blant dem Cato Roheim (49) og Merete Erikstein Roheim (45) som er vertsfamilie for alle første gang.

De bestemte seg for å ta imot en utvekslingselev da de sendte sin egen datter Kristianne Erikstein Roheim (17) til Mexico for ett år. Bak utvekslingsprogrammet står Re Rotary.

Favorittplassen er skolen

Andrés bodde sammen med foreldre, bror, søster og to hunder i León, som ligger omtrent fire timer fra hovedstaden Mexico City. Byen har cirka 500.000

innbyggere.

– Jeg ville lære mer om Norge og hva man gjør her. Jeg er også veldig nysgjerrig på maten, forteller Andrés, om valget av Norge som utvekslingsland.

– Jeg hadde hørt at det var noen som skulle komme og hente meg, men jeg syntes både det var veldig morsomt og ganske “wow” da jeg ble tatt imot, forteller Andrés om møtet med intet mindre enn tre familier på flyplassen.

Det var seint da han kom, så det var ganske lite å se de første timene i Norge.

Re-torvet er veldig fint

– Neste dag var det lyst, og sammen med vertsfamilien min tok vi turen innom Re-torvet, det er veldig fint, forteller han.

Andres går førsteåret med studiespesialisering på Re videregående skole, der han er fornøyd med både læreren og klassen sin. Sammen med hele trinnet besteg han Galdhøpiggen etter bare noen uker i landet.

Det ble et møte med både snø, tåke, regn og fem minusgrader. – Før vi nådde toppen skulle vi gå over en isbre. Det er godt jeg gikk sammen med de andre i tau, for jeg sklei noen ganger.

Norsk eller meksikansk taco?

– Sjøl om turen var litt tøff, er det fortsatt på skolen jeg liker meg best. Det er jo der alle vennene mine er, sier Andrés.

Andres forteller at alle meksikanere kan lage taco helt uten oppskrift, og understreker at det er den originale versjonen han liker aller best.

– Den største forskjellen er at det brukes så mange ingredienser i den norske tacoen. En meksikansk taco består av tortilla, kjøtt, salsa, sitron og salt, forklarer han.

– Den norske har så mange rare grønnsaker og frukter jeg ikke er enig i at skal være i tacoen.

Merkelige nistepakker

Vertsfamilien forteller at utvekslingseleven har bidratt til en litt ny og interessant hverdag.

– Det er lærerikt med kulturforskjellene, og jeg blir veldig nysgjerrig, forteller vertsfamiliepappa Cato.

De syns det har vært artig når Andrés smører matpakke – for han blander både det ene og det andre.

En favoritt er leverpostei, salami og spekeskinke på samme brødskive.

Løp Re-mila

Målet til Andres er å lære seg å snakke norsk i løpet av året her i Re.

– Jeg har lært noen ord, men det er fortsatt litt vanskelig å forstå hva folk prøver å si noen ganger, sier han. Han har allerede fått sett mye av Norge.

Sammen med vertsfamilien har han vært i Ålesund, besøkt klatreparken Høyt og lavt, gått fjellturer på Veggli, bada i sjøen og løpt Re-mila.

