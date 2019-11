Julegaveinnsamling i Re for niende år på rad

Givergleden har vært helt formidabel i alle år. Og det gjør jula litt lettere for noen Re-familier.

Dette kunne du lese først i papiravisa, november 2019.

Nå er den fine kalde tida her igjen, og mange har begynt å tenke på juleforberedelsene.

Det har også Re Røde Kors, som er i full gang med forberedelsene til julegaveinnsamlingen i 2019.

Varme og rause reinger

– Reinger er et raust og varmt folkeslag som virkelig bryr seg om sine medmennesker, både nært og fjernt, sier Jennifer Tinnion-Varholm:

– Det har vi sett gang på gang. Blant annet ved TV-aksjonen, der Re er best i Vestfold gang på gang, og ikke minst også tidligere julegaveinnsamlinger i regi av Røde Kors.

Julegaveinnsamlingen starta før jula tilbake i 2011, og innsatsen og givergleden har vært formidabel.

– Det varmer oss i Re Røde Kors, og bidrar til at arbeidet rundt innsamlingen blir meningsfylt og verdifullt. Vi veit det sitter barn og unge i Re som setter veldig stor pris på gavene som samles inn.

Jula blir litt lettere for noen Re-familier

– Det er dessverre en del som sliter i hverdagen, og høytider blir ekstra vanskelig. Med alle de gavmilde reingene så blir jula litt lettere for noen Re-familier.

Re Røde Kors samarbeider med Re kommune, sånn at gavene blir gitt de som trenger det. Barneklesbutikken Stor og Liten på Re-torvet tar i mot julegaver, i tillegg til at Re Røde Kors kommer til å ha stand på Re-torvet ett par fredager fram til jul:

Fredagene 6. og 13. desember. – Da kan det leveres gaver, og folk kan slå av en prat med oss og få smake på pepperkaker.

Ønskelapp-tre

Juletreet med ønskelapper blir satt opp 18. november i 2. etasje på Re-torvet, så da er det bare å ta turen dit og plukke med seg så mange ønskelapper man vil.

På lappene står det om det er gutt eller jente, og alder – sammen med hva de ønsker seg til jul. Målgruppa er barn og unge i alderen 0 – 23 år.

For at Re kommune skal rekke å dele ut alle gavene før julaften må vi ha en siste frist for innlevering, og i år blir siste frist lørdag 14. desember.

