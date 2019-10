Gikk for en god sak – og varme hveteboller

Re er best i Vestfold med god margin, også i vårt siste år som Re kommune.

Re har alltid liggi på topp i Vestfold, og kommer i framtida til å måtte dra Tønsberg kraftig opp for å fortsatt være det i nye Tønsberg.

Men den tid, den sorg. I år ble det nok en gang topp-plassering i Vestfold med god margin, og vi ble blant de 100 beste i landet, viser innsamlingsoversikten for Re.

– Takk til alle som stiller opp!

Reinger gir i snitt 17 kroner og 30 øre mer per innbygger enn landsgjennomsnittet. Vi gir drøyt 20 kroner mer per innbygger enn Tønsberg.

Og det gode Re-resultatet kommer først og fremst av en solid start, hvert eneste år. I forkant av TV-aksjonen ringer Re-ordfører Thorvald Hillestad rundt til næringsdrivende bosatt i Re og spør om bidrag.

Det blir alltid en flying start: I år fikk han ja fra seksti bedrifter som til sammen bladde opp nesten 250.000 kroner.

Like viktig på selve TV-aksjonssøndagen er det at hele Re-kartet er dekket:

– Det blir bøssebærere til alle roder, takk til alle som stiller opp, sier Marianne Fjellheim, TV-aksjonsleder i Re kommune, til ReAvisa søndag formiddag.

Boller og brus på kommunehuset

Etter at bøssebærerne har gått eller kjørt runden sin, er det nybakte boller og brus å få på kommunehuset.

– Er ikke dette kult? Her baker politikerne boller til bøssebærerne!, jubler TV-aksjonslederen i Re.

Totalt samla Re inn godt over en halv million kroner til Care – helt nøyaktig 571.957 kroner. Det vil si nesten seksti kroner per innbygger.

Årets TV-aksjon skal skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. Organisasjonen CARE er den som skal sørge for at pengene kommer til nytte.

Retten til et selvstendig liv

Det innebærer å lære kvinner å starte sin egen bedrift, få egen inntekt, mulighet til å spare og låne penger, rett til å bestemme over egen kropp, og til å delta og bli hørt i politikken og i lokalsamfunnet.

Hjelpa er ment å nå 400.000 kvinner. Dette gir ringvirkninger for mer enn 1,5 millioner mennesker i noen av verdens fattigste land.

TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina.

TV-aksjonen har vært gjennomført hvert år siden 1974 og er blitt en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall frivillige.

TV-aksjonen gikk av stabelen søndag 20. oktober 2019.