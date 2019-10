Tok over butikken på Re-torvet i begynnelsen av denne måneden – nå er kjeden konkurs

Nå håper den ferske butikksjefen at det kommer noen reddende engler som kan muliggjøre fortsatt drift på Re-torvet.

Connie Pedersen (30) fikk den kjipe beskjeden mandag formiddag 21. oktober:

Cosmetic Group, selskapet bak kosmetikkjedene Vita og Loco, har begjært oppbud, melder Vestviken 24.

– Jeg hadde jo gleda meg til dette!

1.300 ansatte rammes av konkursen. Vita har butikk på Re-torvet, den ble åpnet for to og et halvt år siden.

Connie Pedersen (30) tok over drifta som franchisetaker i Vita-kjeden i starten av denne måneden.

– Det er litt leit, jeg hadde jo gleda meg til dette, sier Connie til Vestviken 24. Da hun tok over butikken var det helt uten noen hint om at kjeden var i trøbbel.

– Jeg ble jo bittelitt skuffet, for å si det sånn, sier Connie om konkursen. – Vi veit jo ikke så veldig mye mer om hva som skjer akkurat nå, men håper det kommer noen reddende engler.

Vita på Re-torvet gjør det bra

Connie forteller til Vestviken 24 at butikken på Re-torvet er en av Vita-butikkene som gjør det bra. – Det ville vært tåpelig å legge den ned.

Derfor satser Connie på åpne dører i butikken framover, og har godt håp om å drive som vanlig videre – uten at kunder og ansatte skal merke stort.

