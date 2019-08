Reiser til den andre siden av kloden for å gå på skole

Ikke alle Re-elever møter til skolen «rett borti gata» etter sommerferien. Noen har reist over et døgn for å starte på en skole på en helt annen kant av verden.

Les mer om skolestarten i Re i august-avisa – last ned gratis!

Kristianne Erikstein Roheim (17) og Mathilde Bu Skjeggestad (17) er elever på Re videregående skole. De har bestemt seg for å dra på utveksling dette skoleåret på den andre siden av kloden.

– Spennende å oppleve nye kulturer, sier jentene til ReAvisa. De gleder seg veldig, begge to.

Så godt forberedt som man kan bli

Kristianne Erikstein Roheim (17) reiser til Mexico og skal bo i byen Guanajuato, som ligger litt oppi fjellene. – Det ser veldig koselig ut der, forteller Kristianne.

Mathilde Bu Skjeggestad (17) reiser til byen Oberá Misiones, som ligger nord-øst i Argentina mot grensa til Paraguay og Brasil.

– Det var mamma som hadde hørt om Rotary via en kollega, forteller Kristianne. – Sammen med Rotary har jeg fått møte flere som skal reise. Det ble også arrangert en dag i Langesund hvor alle fra distriktet fikk et lite innblikk i hvordan året skulle bli.

– Jeg har lært litt spansk på skolen, men det blir noe helt annet å skulle snakke spansk hele tida. Jeg skal bo hos to til tre forskjellige familier, og jeg har hatt kontakt med den første familien. Det er en familie på fem, med to eldre søsken og en som skal på utveksling i Brasil, forteller Kristianne.

– Gleder oss til å oppleve ny kultur

Mathilde reiser sammen med AFS og skal være borte i 11 måneder. Før man reiser er det obligatoriske leirer.

– Jeg var på noe som heter pre camp der jeg ble kjent med andre som også skulle reise. I ettertid har vi snakka sammen på forskjellige grupper, der vi deler tips med hverandre og snakker om opplevelsen hittil.

– På campen fikk vi også lære om hva vi burde forvente, men samtidig prøver jeg å ikke ha for mange forventninger.

– Jeg er veldig glad i å reise også gleder jeg meg til å oppleve en ny kultur. I familien jeg skal bo hos vil jeg få en mor og far, og to vertssøstre. Foreldrene mine snakker ikke engelsk, noe som kan bli litt utfordrende, men en god trening for spansken.

– Jeg skal dele rom med den ene vertssøsteren min, som blir en helt ny opplevelse – men det ser jeg ikke på som noe problem. Jeg har jeg allerede begynt å snakke litt med henne, forteller Mathilde.

En koffert for et helt skoleår

Begge to skal gå 2. klasse videregående. Kristianne og Mathilde forteller om skoleuniform, – det blir nytt, men passer fint siden vi skal få plass til alt i en koffert.

Mamma og pappa vil få pakkingen unnagjort, forteller Kristianne. – Det er litt vanskelig å vite hva jeg skal pakke, men jeg skal for det meste ha med sommerklær.

For Mathilde sin del var det bøkene som tar mye plass. Hun har satt seg ett mål om å lese Harry Potter på spansk. Mathilde og Kristianne forteller at tidligere utvekslingselever har delt erfaringer fra sine utenlandsopphold.

– De sier at man helst ikke skal få besøk, men at muligheten er der hvis det er greit for familien de bor hos. Det anbefales heller ikke å ha fester eller date.

Lang reisevei

Det er en lang reise: Klokka 07:40 går flyet fra Gardermoen til München, før det går videre igjen til Houston, forteller Kristianne. – Siste flystrekk går fra Houston til León, hvor jeg vill bli møtt av familien min. Reisen varer rundt tjue timer.

– Reisen min starter på ettermiddagen, da vil jeg møte noen andre utvekslingselever fra AFS på Gardemoen, forteller Mathilde. – Flyet går først fra Gardemoen til Amsterdam, så videre til Buenos Aires. Den siste flyturen går til Oberá, og da har jeg reist i over et døgn.

Kristianne reiste allerede 30. juli og Mathilde reiser 22. august.

Av Lykke Amelie Amundsen og Lovis Eggum Wallberg

Les mer om skolestarten i Re i august-avisa – last ned gratis!

Les mer om skolene i Re.