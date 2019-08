Super skolestart i Re: – Velkommen til UKA!

I midttimen første skoledag deler ungdomskoordinatoren ut gratisbilletter – og her er det om å gjøre å være raskt ute, for det er begrensa med plasser. Blir dette en suksess, er planen å gjøre UKA enda større til neste år.

Les mer om skolestarten i Re i august-avisa – last ned gratis!

UKA for ungdomsskole-elever arrangeres de tre første skoledagene etter sommerferien, fra mandag 19. til og med onsdag 21. august 2019.

– Målet er å gi ungdommen i Re en god start når de begynner på ungdomsskolen igjen etter sommerferien, forteller Randi Vermelid, ungdomskoordinator i Re.

Musikk, mat, film, spill og moro

UKA er for alle ungdomsskole-elever, fra de ferske 8. klassinger, 9. klassinger og de største 10. klassingene.

Det vil være musikkinnslag fra elever på skolen i midttimen alle tre dagene, det vil serveres gratis pizzaboller og wraps, og det blir kino i Blackboxen på biblioteket: Psychobitch.

– Dette er en veldig populær film, som gikk på kino i vinter. Psychobitch tar opp vanskelige problemstillinger som treffer midt i ungdoms hverdag, det stimuleres til refleksjon og diskusjon, og den viser at «det er viktig å gi litt faen» noen ganger.

Det blir også spillkveld på biblioteket med både PlayStation og gode, gamle brettspill. Dette står Bibliogames for, de har spesialisert seg på spill og moro for ungdom. Det blir VR og Mariokart, blant annet.

For dem som bare vil henge på biblioteket, er det fritt fram. Det vil også være mulighet for å sette seg ned å prate med ungdomskoordinatoren.

Gratis for alle

– Ungdommen i Re ønsker at det skjer mer etter skoletid, det har vi sett i Ungdata-undersøkelser i årevis. De ønsker også at disse møteplassene skal være for alle, og at prestasjon og resultat ikke er et fokus, forteller Randi.

Rektor på ungdomsskolen har sendt ut programmet til alle foreldre av ungdomskoleelever på Revetal ungdomsskole. Mandag 19. august vil ungdomskoordinatoren stå stand på Revetal ungdomsskole og dele ut gratisbilletter til arrangementene tirsdag og onsdag.

– Det er førstemann til mølla-prinsippet. Det gis ut 70 billetter begge dager. Grunnen til at vi ikke kan gi ut flere billetter har med kapasiteten i blackboxen på biblioteket.

– Slår dette an, skal vi gjøre det større neste år, men vi må jo begynne et sted, sier ungdomskoordinator Randi med et stort smil.

